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Новини Фото Уникнення мобілізації
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Гіпертонія, діабет за $11 500: у Кропивницькому викрили лікарок, які штампували фіктивні діагнози ухилянтам. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР викрили завідувачку кардіологічного відділення та лікаря-ендокринолога Центральної міської лікарні Кропивницького.

Медики допомагали військовозобов’язаним чоловікам отримувати фальшиві медичні висновки для уникнення мобілізації, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ці лікарки були частиною більшої схеми. У березні 2026 року правоохоронці вже затримали їхніх спільників - чинного військовослужбовця однієї з місцевих частин та колишнього депутата районної ради.

Угруповання діяло за чітким розподілом обов'язків. Військовий шукав "клієнтів" - чоловіків, які вже отримали повістки і намагалися сховатися від служби. Ексдепутат виступав посередником: тримав зв’язок із лікарками та координував увесь процес оформлення документів.

За повний пакет послуг ділки брали 11 500 доларів США. За ці гроші ухилянтам пропонували два шляхи: термінову госпіталізацію до лікарні або фіктивне медичне обстеження без реальних хвороб.

У медичні картки пацієнтів вписували вигадані важкі діагнози, найчастіше - цукровий діабет або гіпертонічну хворобу. Надалі ці фальшиві папери чоловіки несли на військово-лікарську комісію, щоб офіційно отримати статус непридатних до служби.

Обом лікаркам уже оголосили про підозру у службовому підробленні. Наразі суд вирішує, який запобіжний захід їм обрати.

Їхні спільники — військовий та колишній депутат — проходять за важчими статтями. Їх підозрюють у підбурюванні до підробки документів, а також в отриманні хабаря за вплив на ухвалення рішень посадовцями.

ДБР
ДБР
ДБР

Також читайте: Знущання з працівника ТЦК в Одеському СІЗО: ДБР відкрило провадження

Автор: 

лікарня (1396) Кропивницький (375) ДБР (3952) Кіровоградська область (667) Кропивницький район (55)
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Топ коментарі
+5
Ну прокурорам на іваліднісь завжди була скидка.Скільки зараз коштує друга група "під ключ"?
Танька Крупа ніц не розказала розслідувачам?
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09.06.2026 11:42 Відповісти
+4
А що з такими діагнозами хіба не беруть на фронт? В мене повно знайомих в яких реально такі діагнози і ще гірші, даже з титановими спицями в спині і сліпого на одне око і всіх забрали сказали що здоровий і годен для виконання великого подвигу і захисту нашої некорумпованої держави
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09.06.2026 11:42 Відповісти
+4
Ну я не розумію як з гіпертонією може людина воювати. 500 метрів пробіжить з повною амуніцією і тиск до 180-200 пізскочить і здохне. Даже якщо гіпертонік 1-2 ночі нормально не поспить те ж саме буде. Знайомий ще на учебці свідомість втратив на маршброску. Так інструктора його же до пів смерті побили, мовляв притворяється, і відправили в госпіталь з відбитими нутрощами. Пів року в госпіталі провалявся, але лікарі сказали що списати його не можуть по інвалідності бо в них команда зверху не портити статистику і відправили знову у ВЧ. Через тиждень те ж саме. Зараз лежить в госпіталі
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09.06.2026 11:53 Відповісти
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09.06.2026 11:34 Відповісти
Ну прокурорам на іваліднісь завжди була скидка.Скільки зараз коштує друга група "під ключ"?
Танька Крупа ніц не розказала розслідувачам?
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09.06.2026 11:42 Відповісти
І взагалі-медики ніколи не забувають,що ніщо так дорого не ціниться під час війни як плоскостопість.
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09.06.2026 11:51 Відповісти
Так ловко собі додатковий «заробіток придєлалі», оті чесні «люді у бєлих халатах»!!?? Ось така вона, ота клятва Гіппократа, у медфахівців?!?!
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09.06.2026 11:47 Відповісти
Головне у клятві Гіпократа - не нашкодь. А тут навпаки, помагають. )
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09.06.2026 11:49 Відповісти
90 відсотків легальних ухилянтів саме так і отримували фіктивні броні та відстрочки! відмінити всі броні студентав та фіктивним хворим та доглядальникам!
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09.06.2026 11:36 Відповісти
я не косарь як ти ! мені 64 роки!
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09.06.2026 11:50 Відповісти
О, таких патріотів зараз як гівна.
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09.06.2026 11:51 Відповісти
Саме для тебе ввели "контракт 60+". Чому не підписуєш, незламний патріот? Чекаєш, коли бурят пожене тебе на штурм Варшави?
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09.06.2026 12:02 Відповісти
не тобі ссикуняці з британії розповідати українцям кому і де воювати! так як ти взагалі втрачене створіння! вдягай спідничку та на пікаділі вали!
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09.06.2026 12:25 Відповісти
Я в Україні. Тому ще раз: чому не підписав контракт 60+, сцикуняра?
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09.06.2026 12:36 Відповісти
от ти і шуруй!гівнюки з 18 ще діти а я в 64 маю таке лайно йти та обороняти!
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09.06.2026 12:23 Відповісти
Хтось же таке гівно, як ти, обороняє.
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09.06.2026 12:38 Відповісти
А що з такими діагнозами хіба не беруть на фронт? В мене повно знайомих в яких реально такі діагнози і ще гірші, даже з титановими спицями в спині і сліпого на одне око і всіх забрали сказали що здоровий і годен для виконання великого подвигу і захисту нашої некорумпованої держави
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09.06.2026 11:42 Відповісти
Має значення не діагноз а група інвалідності. З третьою гребуть майже всіх.
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09.06.2026 11:45 Відповісти
Абсолютно вірно. Щоб списали по діабету, треба щоб ганрена діабетична була чи конати на максимальних дозах інсуліну. Гіпертонія, це взагалі ні про що. Розводили на гроші чи на влк теж свої люди були
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09.06.2026 11:46 Відповісти
Ну я не розумію як з гіпертонією може людина воювати. 500 метрів пробіжить з повною амуніцією і тиск до 180-200 пізскочить і здохне. Даже якщо гіпертонік 1-2 ночі нормально не поспить те ж саме буде. Знайомий ще на учебці свідомість втратив на маршброску. Так інструктора його же до пів смерті побили, мовляв притворяється, і відправили в госпіталь з відбитими нутрощами. Пів року в госпіталі провалявся, але лікарі сказали що списати його не можуть по інвалідності бо в них команда зверху не портити статистику і відправили знову у ВЧ. Через тиждень те ж саме. Зараз лежить в госпіталі
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09.06.2026 11:53 Відповісти
А коли з хворих роблять придатними то фіктивний документ?
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09.06.2026 11:57 Відповісти
А як там крупа? Відкупилися, всі статки в декларацію подала і узаконила?
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09.06.2026 11:57 Відповісти
А коли почнуть викривати лікарів, які дійсно хворих людей визнали придатними і відправили в окопи на вірну загибель?
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09.06.2026 12:04 Відповісти
любі, ліві діагнози, видані х. знає ким, вважати недійсними. Дійсними вважати виключно діагнози від комісії при ТЦК.
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09.06.2026 12:48 Відповісти
 
 