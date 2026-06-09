Гіпертонія, діабет за $11 500: у Кропивницькому викрили лікарок, які штампували фіктивні діагнози ухилянтам. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР викрили завідувачку кардіологічного відділення та лікаря-ендокринолога Центральної міської лікарні Кропивницького.

Медики допомагали військовозобов’язаним чоловікам отримувати фальшиві медичні висновки для уникнення мобілізації, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ці лікарки були частиною більшої схеми. У березні 2026 року правоохоронці вже затримали їхніх спільників - чинного військовослужбовця однієї з місцевих частин та колишнього депутата районної ради.

Угруповання діяло за чітким розподілом обов'язків. Військовий шукав "клієнтів" - чоловіків, які вже отримали повістки і намагалися сховатися від служби. Ексдепутат виступав посередником: тримав зв’язок із лікарками та координував увесь процес оформлення документів.

За повний пакет послуг ділки брали 11 500 доларів США. За ці гроші ухилянтам пропонували два шляхи: термінову госпіталізацію до лікарні або фіктивне медичне обстеження без реальних хвороб.

У медичні картки пацієнтів вписували вигадані важкі діагнози, найчастіше - цукровий діабет або гіпертонічну хворобу. Надалі ці фальшиві папери чоловіки несли на військово-лікарську комісію, щоб офіційно отримати статус непридатних до служби.

Обом лікаркам уже оголосили про підозру у службовому підробленні. Наразі суд вирішує, який запобіжний захід їм обрати.

Їхні спільники — військовий та колишній депутат — проходять за важчими статтями. Їх підозрюють у підбурюванні до підробки документів, а також в отриманні хабаря за вплив на ухвалення рішень посадовцями.







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