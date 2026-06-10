На Прикарпатье задержали мужчину, которого подозревают в длительном сексуальном насилии над детьми. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Прикарпатье разоблачен 65-летний житель Ивано-Франковска, которого подозревают в систематическом сексуальном насилии над малолетними детьми.

По данным следствия, начиная с 2022 года, мужчина регулярно приезжал в одно из сел области, где у него был дом для отдыха. Там он втерся в доверие к нескольким местным семьям, в которых воспитывались дети, пишет Цензор.НЕТ.

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После этого под различными предлогами приглашал малолетних в свой дом и совершал в отношении них сексуальное насилие.

Известно о двух пострадавших мальчиках. На момент совершения преступлений им было 8 и 11 лет.

Разоблачить подозреваемого помогла фотография, которую сделал один из мальчиков, находясь в его доме. Снимок увидели взрослые и передали информацию правоохранителям.

Мужчину задержали 6 июня. По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Следствие устанавливает других возможных потерпевших, которые могли пострадать от действий подозреваемого.





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