На Прикарпатье задержали мужчину, которого подозревают в длительном сексуальном насилии над детьми. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Прикарпатье разоблачен 65-летний житель Ивано-Франковска, которого подозревают в систематическом сексуальном насилии над малолетними детьми.
По данным следствия, начиная с 2022 года, мужчина регулярно приезжал в одно из сел области, где у него был дом для отдыха. Там он втерся в доверие к нескольким местным семьям, в которых воспитывались дети, пишет Цензор.НЕТ.
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После этого под различными предлогами приглашал малолетних в свой дом и совершал в отношении них сексуальное насилие.
Известно о двух пострадавших мальчиках. На момент совершения преступлений им было 8 и 11 лет.
Разоблачить подозреваемого помогла фотография, которую сделал один из мальчиков, находясь в его доме. Снимок увидели взрослые и передали информацию правоохранителям.
Мужчину задержали 6 июня. По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Следствие устанавливает других возможных потерпевших, которые могли пострадать от действий подозреваемого.
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