На Прикарпатті затримали чоловіка, якого підозрюють у тривалому сексуальному насильстві над дітьми. ФОТОрепортаж

На Прикарпатті викрито 65-річного жителя Івано-Франківська, якого підозрюють у систематичному сексуальному насильстві над малолітніми дітьми.

За даними слідства, починаючи з 2022 року, чоловік регулярно приїжджав до одного із сіл області, де мав будинок для відпочинку. Там він увійшов у довіру до кількох місцевих родин, у яких виховувалися діти, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Після цього під різними приводами запрошував малолітніх до свого будинку та вчиняв щодо них сексуальне насильство.

Відомо про двох потерпілих хлопчиків. На момент вчинення злочинів їм було 8 та 11 років.

Викрити підозрюваного допомогла фотографія, яку зробив один із хлопчиків, перебуваючи у його будинку. Знімок побачили дорослі та передали інформацію правоохоронцям.

Чоловіка затримали 6 червня. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Слідство встановлює інших можливих потерпілих, які могли постраждати від дій підозрюваного.





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