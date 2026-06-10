Похитили фермеров и бросили умирать в поле: двух оккупантов осудили за военное преступление на Донетчине. ВИДЕО+ФОТО
Двоих российских военнослужащих заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за похищение, незаконное удержание и пытки гражданских лиц в Бахмутском районе Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Фермеров держали в подвалах и угрожали расстрелом
По данным следствия, в июле 2022 года перед въездом в село Стряповка оккупанты остановили 57-летнего фермера и его 35-летнюю племянницу, которые приехали забрать домашнюю птицу и личные вещи.
Заподозрив гражданских в сотрудничестве с Силами обороны Украины, военные РФ отвезли их на так называемый командный пункт.
Один из оккупантов с позывным "Бумер" под прицелом автомата отобрал у людей документы и ключи от автомобиля, после чего запер их на ночь в погребе.
На следующий день вместе с командиром роты по прозвищу "Стекло" они допросили пленников, забрали имущество и перевезли во Владимировку, где содержали в подвале.
Впоследствии фермеров вывезли в Луганскую область и передали другим российским военным. Чтобы скрыть маршрут, людям надевали на головы мешки.
По данным прокуратуры, оккупанты держали пострадавших в сырых подвалах, лишали нормального питания, связывали руки, надевали повязки на глаза и угрожали казнью. Мужчину избивали, а женщину постоянными угрозами доводили до потери сознания.
Вернулись домой через полтора месяца
В конце концов российские военные вывезли гражданских в поле и оставили без еды, воды и какой-либо помощи.
Четверо суток мужчина и его племянница пешком пробирались через лесополосы оккупированной территории.
Как отметил заместитель руководителя Донецкой областной прокуратуры Александр Голубов, после этого потерпевшие пережили еще один плен и лишь через полтора месяца смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию.
Суд признал виновными рядового и старшего лейтенанта 6-го мотострелкового полка Южного военного округа ВС РФ в нарушении законов и обычаев войны.
Каждому из них назначили максимальное наказание по этой статье – 12 лет лишения свободы.
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