В Бориспольском районе до сих пор тушат пожар после атаки российского БПЛА. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вражеский дрон-камикадзе атаковал Бориспольский район Киевской области, что привело к масштабному пожару.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС.
Ликвидация последствий атаки
Спасатели продолжают работать над ликвидацией возгорания, возникшего в результате попадания российского беспилотника. По состоянию на поздний вечер 11 июня пожар полностью потушить не удалось.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили:
"Продолжается ликвидация масштабного пожара, возникшего в результате попадания российского БПЛА в Бориспольском районе. На месте работают спасатели Киевской области и города Киева".
В ГСЧС Киевской области уточнили, что возгорание произошло на одном из инфраструктурных объектов.
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