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Новости Фото Атака беспилотников на Киевщину
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В Бориспольском районе до сих пор тушат пожар после атаки российского БПЛА. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вражеский дрон-камикадзе атаковал Бориспольский район Киевской области, что привело к масштабному пожару.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС.

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Ликвидация последствий атаки

Спасатели продолжают работать над ликвидацией возгорания, возникшего в результате попадания российского беспилотника. По состоянию на поздний вечер 11 июня пожар полностью потушить не удалось.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили:

"Продолжается ликвидация масштабного пожара, возникшего в результате попадания российского БПЛА в Бориспольском районе. На месте работают спасатели Киевской области и города Киева".

В ГСЧС Киевской области уточнили, что возгорание произошло на одном из инфраструктурных объектов.

Пожар в Киевской области

Пожар в Киевской области

Пожар в Киевской области

Пожар в Киевской области

Пожар в Киевской области

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Автор: 

беспилотник (5309) Киевская область (4669) пожар (6036) атака (1567) Бориспольский район (79)
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Один Абрамовіч знає, чому Україна не атакує ВЕЛИЧЕЗНІ склади та хаби у РФ всякого барахла. Мабуть, це табу, як Москва. Це ж великі гроші.
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12.06.2026 05:57 Ответить
Це вже третє попадання . І ніхто їх не збиває. А так хвалилися на марахвоні
Пі-Сюнами
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12.06.2026 08:59 Ответить
 
 