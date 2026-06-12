У Бориспільському районі досі гасять пожежу після атаки російського БпЛА. ФОТОрепортаж
Ворожий дрон-камікадзе атакував Бориспільський район Київської області, що призвело до масштабної пожежі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДСНС.
Ліквідація наслідків атаки
Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією займання, яке виникло внаслідок влучання російського безпілотника. Станом на пізній вечір 11 червня пожежу повністю загасити не вдалося.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили:
"Триває ліквідація масштабної пожежі, що виникла внаслідок влучання російського БпЛА у Бориспільському районі. На місці працюють рятувальники Київської області й міста Києва".
У ДСНС Київської області уточнили, що займання сталося на одному з інфраструктурних об’єктів.
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