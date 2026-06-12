Російський БпЛА влучив у стіну багатоповерхівки у Сумах

Увечері 11 червня російська армія атакувала Суми безпілотником, влучивши у житловий будинок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Влучання дрона у багатоповерхівку

Близько 22:10 зафіксовано удар ворожого безпілотника типу "Молнія" у стіну багатоповерхового житлового будинку в Зарічному районі міста.

За словами мера, на місці події працюють відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що ворог ударив по Білозерці на Херсонщині. Внаслідок удар поранена 60-річна жінка.

Також читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 11 червня, - Повітряні сили (оновлено)