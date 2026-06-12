Російський БпЛА влучив у стіну багатоповерхівки у Сумах
Увечері 11 червня російська армія атакувала Суми безпілотником, влучивши у житловий будинок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.
Влучання дрона у багатоповерхівку
Близько 22:10 зафіксовано удар ворожого безпілотника типу "Молнія" у стіну багатоповерхового житлового будинку в Зарічному районі міста.
За словами мера, на місці події працюють відповідні служби.
Раніше повідомлялося, що ворог ударив по Білозерці на Херсонщині. Внаслідок удар поранена 60-річна жінка.
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