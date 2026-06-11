Ворог ударив по Білозерці на Херсонщині: поранена 60-річна жінка
У Херсонській області внаслідок російського обстрілу поранення отримала жінка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА у Телеграмі.
Обстріл Білозерки та постраждала
Близько 19:40 російські війська відкрили артилерійський вогонь по Білозерці. У результаті атаки постраждала 60-річна жінка.
"Близько 19:40 російські окупанти обстріляли з артилерії Білозерку. Через атаку постраждала 60-річна жінка, у неї - мінно-вибухова травма", - зазначається у повідомленні.
В ОВА наголосили, що наразі медики надають пораненій необхідну допомогу.
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти атакували Конотоп безпілотниками.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль