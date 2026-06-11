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Новини Обстріли Херсонщини
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Ворог ударив по Білозерці на Херсонщині: поранена 60-річна жінка

Обстріл Білозерки на Херсонщині

У Херсонській області внаслідок російського обстрілу поранення отримала жінка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Херсонської ОВА у Телеграмі.

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Обстріл Білозерки та постраждала

Близько 19:40 російські війська відкрили артилерійський вогонь по Білозерці. У результаті атаки постраждала 60-річна жінка.

"Близько 19:40 російські окупанти обстріляли з артилерії Білозерку. Через атаку постраждала 60-річна жінка, у неї - мінно-вибухова травма", - зазначається у повідомленні.

В ОВА наголосили, що наразі медики надають пораненій необхідну допомогу.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти атакували Конотоп безпілотниками

Також читайте: Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 11 червня, - Повітряні сили (оновлено)

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обстріл (34445) поранення (2839) Херсонська область (6723) Херсонський район (911) Білозерка (104)
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