Враг нанес удар по Белозерке на Херсонщине: ранена 60-летняя женщина
В Херсонской области вследствие российского обстрела ранения получила женщина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской ОВА в Telegram.
Обстрел Белозерки и пострадавшая
Около 19:40 российские войска открыли артиллерийский огонь по Белозерке. Вследствие атаки пострадала 60-летняя женщина.
"Около 19:40 российские оккупанты обстреляли из артиллерии Белозерку. Вследствие атаки пострадала 60-летняя женщина, у нее — минно-взрывная травма", — отмечается в сообщении.
В ОВА подчеркнули, что в настоящее время медики оказывают раненой необходимую помощь.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты атаковали Конотоп беспилотниками.
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