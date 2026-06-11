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Новости Обстрелы Херсонщины
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Враг нанес удар по Белозерке на Херсонщине: ранена 60-летняя женщина

Обстрел Белозерки в Херсонской области

В Херсонской области вследствие российского обстрела ранения получила женщина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Херсонской ОВА в Telegram.

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Обстрел Белозерки и пострадавшая

Около 19:40 российские войска открыли артиллерийский огонь по Белозерке. Вследствие атаки пострадала 60-летняя женщина.

"Около 19:40 российские оккупанты обстреляли из артиллерии Белозерку. Вследствие атаки пострадала 60-летняя женщина, у нее — минно-взрывная травма", — отмечается в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что в настоящее время медики оказывают раненой необходимую помощь.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты атаковали Конотоп беспилотниками

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обстрел (33093) ранение (3383) Херсонская область (5734) Херсонский район (898) Белозерка (104)
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