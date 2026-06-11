Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 11 июня, - Воздушные силы

Вечером 11 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 19:06 - БПЛА в акватории Черного моря, в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

В 19:20 — БПЛА на севере Черниговской области (Сновск, к востоку от н.п. Городня), курс южный.

В 19:41 — БПЛА курсом на Чернигов с севера.

В 20:07 - БПЛА в Днепропетровской области, курс северо-западный (п. Магдалиновка).

В 20:22 - БПЛА в направлении г. Запорожье.

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