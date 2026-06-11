Из-за российских обстрелов без света остались шесть областей Украины
В результате российских атак с использованием дронов и артиллерийских обстрелов без электроснабжения осталась часть потребителей в шести областях Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует НЭК "Укрэнерго".
Отключения зафиксированы в шести областях
По состоянию на утро 11 июня отключения электроэнергии зафиксированы в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
В "Укрэнерго" отметили, что повреждения сетей стали следствием российских ударов беспилотниками и артиллерией.
Сейчас энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.
"Везде, где это позволяют условия безопасности, продолжаются аварийно-восстановительные работы", – говорится в сообщении.
Украинцев просят отложить использование мощных приборов
По данным компании, уровень потребления электроэнергии утром был на 1,2% ниже, чем накануне.
В "Укрэнерго" объясняют это ясной погодой по всей территории страны, которая способствует эффективной работе бытовых солнечных электростанций.
Энергетики рекомендуют пользоваться мощными электроприборами преимущественно в дневной период – с 10:00 до 15:00, когда солнечная генерация максимальна.
В то же время в вечерние часы – с 18:00 до 22:00 – граждан просят ограничить потребление электроэнергии.
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