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Новости Отключение электроэнергии
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Из-за российских обстрелов без света остались шесть областей Украины

Из-за российских обстрелов в прифронтовых областях произошли новые отключения электроэнергии

В результате российских атак с использованием дронов и артиллерийских обстрелов без электроснабжения осталась часть потребителей в шести областях Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует НЭК "Укрэнерго".

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Отключения зафиксированы в шести областях

По состоянию на утро 11 июня отключения электроэнергии зафиксированы в Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

В "Укрэнерго" отметили, что повреждения сетей стали следствием российских ударов беспилотниками и артиллерией.

Сейчас энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

"Везде, где это позволяют условия безопасности, продолжаются аварийно-восстановительные работы", – говорится в сообщении.

Читайте: В Черниговской области из-за атаки РФ обесточены более 48 тысяч абонентов

Украинцев просят отложить использование мощных приборов

По данным компании, уровень потребления электроэнергии утром был на 1,2% ниже, чем накануне.

В "Укрэнерго" объясняют это ясной погодой по всей территории страны, которая способствует эффективной работе бытовых солнечных электростанций.

Энергетики рекомендуют пользоваться мощными электроприборами преимущественно в дневной период – с 10:00 до 15:00, когда солнечная генерация максимальна.

В то же время в вечерние часы – с 18:00 до 22:00 – граждан просят ограничить потребление электроэнергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в энергосистеме Украины: часть потребителей осталась без электроэнергии после обстрелов

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обстрел (33093) обесточивание (110)
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Це якесь російське ІПСО, бо по марафону і у відосах Потужного ми вже відтіснили ворога на 100 км і кожного дня знищуємо їх НПЗ і підстанції.
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11.06.2026 12:04 Ответить
Ну навіщо ви зраду розводите? Не відволікайтесь. Аж ціле одне фламінго долетіло до чебоксар, влучило по території заводу. Дим, паніка, красота. Перемога близько. І бензину в криму не має навіть по талонах. Однозначно перемога.
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11.06.2026 12:43 Ответить
Так, але я не впевнений, що до чебоксар долетіло "Фламінго". Скоріше за все то був "Нептун". Але то таке, навіть якщо повірити Голобородьку, одне "Фламінго" проти кожного дня сотень ракет по Україні - то нічого, виключно для понтів Вови, його потужності і вихваляння.
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11.06.2026 13:20 Ответить
 
 