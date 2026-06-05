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Новости Отключение электроэнергии
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Ситуация в энергосистеме Украины: часть потребителей осталась без электроэнергии после обстрелов

Ситуация в энергосистеме Украины: частичные отключения из-за обстрелов и непогоды

По состоянию на утро 5 июня часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях остаются без электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

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Энергетики сообщают, что аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме, и делается все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения всем потребителям.

Последствия непогоды и рекомендации по потреблению

Также из-за непогоды без электроснабжения остаются три населенных пункта в Сумской области. Ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий.

В то же время сообщается, что введение графиков отключений пока не прогнозируется. Украинцев призывают следить за официальной информацией своих операторов системы распределения в случае изменений.

Также энергетики рекомендуют перенести активное потребление электроэнергии на дневной период — с 10:00 до 16:00, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

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Зєля, піші єсчьо відкритого листа у кремлівське спортлото у відповідь на обстріли.
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05.06.2026 10:43 Ответить
Приватні власники обленерго та Урядовці з держсекретарями з КМУ і Міненерго та КПНКРЄ,… мабуть, уже глибоко так зхвильовані!!!
Вони ж до цього тільки гроші отримували, а тут треба було ще і закони України виконувати, готуючи стратегічну галузь до функціонування в Особливий період та воєнний час!?!?!?
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05.06.2026 10:48 Ответить
Як показали відєо з російських дронів( які вільно курсують в інтернеті на телеграм-каналах українських блогерів) які вражали трансформатори в Сумах - з захистом великі проблеми. В одному випадку був захист від шахедів, але на сітку рабицю проти звичайних дронів грошей і ума не знайшлось, а в іншому зовсім відсутні хоть щось, що нагадує захист. 5 -й рік війни, чотири важкі зими і ще не достатньо часу та мотивації зробити захист, який працює. Ну от чому? Чим зайняті сьогоднішні керівники всіх рівней та їх попередники? Вопрос серйозний але риторичний...
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05.06.2026 11:49 Ответить
 
 