Ситуация в энергосистеме Украины: часть потребителей осталась без электроэнергии после обстрелов

По состоянию на утро 5 июня часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях остаются без электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

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Энергетики сообщают, что аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме, и делается все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения всем потребителям.

Последствия непогоды и рекомендации по потреблению

Также из-за непогоды без электроснабжения остаются три населенных пункта в Сумской области. Ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий.

В то же время сообщается, что введение графиков отключений пока не прогнозируется. Украинцев призывают следить за официальной информацией своих операторов системы распределения в случае изменений.

Также энергетики рекомендуют перенести активное потребление электроэнергии на дневной период — с 10:00 до 16:00, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

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