Ситуация в энергосистеме Украины: часть потребителей осталась без электроэнергии после обстрелов
По состоянию на утро 5 июня часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях остаются без электроэнергии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.
Энергетики сообщают, что аварийно-восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме, и делается все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения всем потребителям.
Последствия непогоды и рекомендации по потреблению
Также из-за непогоды без электроснабжения остаются три населенных пункта в Сумской области. Ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий.
В то же время сообщается, что введение графиков отключений пока не прогнозируется. Украинцев призывают следить за официальной информацией своих операторов системы распределения в случае изменений.
Также энергетики рекомендуют перенести активное потребление электроэнергии на дневной период — с 10:00 до 16:00, чтобы уменьшить нагрузку на систему.
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Вони ж до цього тільки гроші отримували, а тут треба було ще і закони України виконувати, готуючи стратегічну галузь до функціонування в Особливий період та воєнний час!?!?!?