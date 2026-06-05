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Новини Відключення електроенергії
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Ситуація в енергосистемі України: частина споживачів залишилась без електроенергії після обстрілів

Ситуація в енергосистемі України: часткові відключення через обстріли та негоду

Станом на ранок 5 червня частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях залишаються без електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

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Енергетики повідомляють, що аварійно-відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі, і робиться все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання всім споживачам.

Наслідки негоди та рекомендації щодо споживання

Також через негоду без електропостачання залишаються три населені пункти на Сумщині. Ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків.

Водночас повідомляється, що запровадження графіків відключень наразі не прогнозується. Українців закликають стежити за офіційною інформацією своїх операторів системи розподілу у разі змін.

Також енергетики рекомендують перенести активне споживання електроенергії на денний період - з 10:00 до 16:00, щоб зменшити навантаження на систему.

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Автор: 

енергетика (3834) Міненерго (1693)
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Зєля, піші єсчьо відкритого листа у кремлівське спортлото у відповідь на обстріли.
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05.06.2026 10:43 Відповісти
Приватні власники обленерго та Урядовці з держсекретарями з КМУ і Міненерго та КПНКРЄ,… мабуть, уже глибоко так зхвильовані!!!
Вони ж до цього тільки гроші отримували, а тут треба було ще і закони України виконувати, готуючи стратегічну галузь до функціонування в Особливий період та воєнний час!?!?!?
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05.06.2026 10:48 Відповісти
Як показали відєо з російських дронів( які вільно курсують в інтернеті на телеграм-каналах українських блогерів) які вражали трансформатори в Сумах - з захистом великі проблеми. В одному випадку був захист від шахедів, але на сітку рабицю проти звичайних дронів грошей і ума не знайшлось, а в іншому зовсім відсутні хоть щось, що нагадує захист. 5 -й рік війни, чотири важкі зими і ще не достатньо часу та мотивації зробити захист, який працює. Ну от чому? Чим зайняті сьогоднішні керівники всіх рівней та їх попередники? Вопрос серйозний але риторичний...
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05.06.2026 11:49 Відповісти
 
 