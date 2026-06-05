Ситуація в енергосистемі України: частина споживачів залишилась без електроенергії після обстрілів

Станом на ранок 5 червня частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях залишаються без електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міненерго.

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Енергетики повідомляють, що аварійно-відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі, і робиться все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання всім споживачам.

Наслідки негоди та рекомендації щодо споживання

Також через негоду без електропостачання залишаються три населені пункти на Сумщині. Ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків.

Водночас повідомляється, що запровадження графіків відключень наразі не прогнозується. Українців закликають стежити за офіційною інформацією своїх операторів системи розподілу у разі змін.

Також енергетики рекомендують перенести активне споживання електроенергії на денний період - з 10:00 до 16:00, щоб зменшити навантаження на систему.

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