Через російські обстріли без світла залишилися шість областей України
Унаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів без електропостачання залишилася частина споживачів у шести областях України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує НЕК "Укренерго".
Відключення зафіксували у шести областях
Станом на ранок 11 червня знеструмлення зафіксовані у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
В "Укренерго" зазначили, що пошкодження мереж стали наслідком російських ударів безпілотниками та артилерією.
Наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.
"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.
Українців просять перенести використання потужних приладів
За даними компанії, рівень споживання електроенергії вранці був на 1,2% нижчим, ніж напередодні.
В "Укренерго" пояснюють це ясною погодою по всій території країни, яка сприяє ефективній роботі побутових сонячних електростанцій.
Енергетики рекомендують користуватися потужними електроприладами переважно у денний період – з 10:00 до 15:00, коли сонячна генерація є найбільшою.
Водночас у вечірні години – з 18:00 до 22:00 – громадян просять обмежити споживання електроенергії.
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