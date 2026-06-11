Через російські обстріли без світла залишилися шість областей України

Унаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів без електропостачання залишилася частина споживачів у шести областях України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує НЕК "Укренерго".

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Відключення зафіксували у шести областях

Станом на ранок 11 червня знеструмлення зафіксовані у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

В "Укренерго" зазначили, що пошкодження мереж стали наслідком російських ударів безпілотниками та артилерією.

Наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.

"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні. Читайте: На Чернігівщині через атаку РФ знеструмлені понад 48 тисяч абонентів

Українців просять перенести використання потужних приладів

За даними компанії, рівень споживання електроенергії вранці був на 1,2% нижчим, ніж напередодні.

В "Укренерго" пояснюють це ясною погодою по всій території країни, яка сприяє ефективній роботі побутових сонячних електростанцій.

Енергетики рекомендують користуватися потужними електроприладами переважно у денний період – з 10:00 до 15:00, коли сонячна генерація є найбільшою.

Водночас у вечірні години – з 18:00 до 22:00 – громадян просять обмежити споживання електроенергії.

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