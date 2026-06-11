УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11447 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії
778 4

Через російські обстріли без світла залишилися шість областей України

Через російські обстріли є нові знеструмлення у прифронтових областях

Унаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів без електропостачання залишилася частина споживачів у шести областях України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує НЕК "Укренерго".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відключення зафіксували у шести областях

Станом на ранок 11 червня знеструмлення зафіксовані у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

В "Укренерго" зазначили, що пошкодження мереж стали наслідком російських ударів безпілотниками та артилерією.

Наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.

"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.

Читайте: На Чернігівщині через атаку РФ знеструмлені понад 48 тисяч абонентів

Українців просять перенести використання потужних приладів

За даними компанії, рівень споживання електроенергії вранці був на 1,2% нижчим, ніж напередодні.

В "Укренерго" пояснюють це ясною погодою по всій території країни, яка сприяє ефективній роботі побутових сонячних електростанцій.

Енергетики рекомендують користуватися потужними електроприладами переважно у денний період – з 10:00 до 15:00, коли сонячна генерація є найбільшою.

Водночас у вечірні години – з 18:00 до 22:00 – громадян просять обмежити споживання електроенергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в енергосистемі України: частина споживачів залишилась без електроенергії після обстрілів

Автор: 

обстріл (34445) знеструмлення (118)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це якесь російське ІПСО, бо по марафону і у відосах Потужного ми вже відтіснили ворога на 100 км і кожного дня знищуємо їх НПЗ і підстанції.
показати весь коментар
11.06.2026 12:04 Відповісти
Ну навіщо ви зраду розводите? Не відволікайтесь. Аж ціле одне фламінго долетіло до чебоксар, влучило по території заводу. Дим, паніка, красота. Перемога близько. І бензину в криму не має навіть по талонах. Однозначно перемога.
показати весь коментар
11.06.2026 12:43 Відповісти
Так, але я не впевнений, що до чебоксар долетіло "Фламінго". Скоріше за все то був "Нептун". Але то таке, навіть якщо повірити Голобородьку, одне "Фламінго" проти кожного дня сотень ракет по Україні - то нічого, виключно для понтів Вови, його потужності і вихваляння.
показати весь коментар
11.06.2026 13:20 Відповісти
 
 