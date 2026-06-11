Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 11 червня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 11 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 19:06 - БпЛА в акваторії Чорного моря, в напрямку Білгород-Дністровського району Одещини.
О 19:20 - БпЛА на півночі Чернігівщини (Сновськ, східніше н.п. Городня), курс південний.
О 19:41 - БпЛА курсом на Чернігів з півночі.
О 20:07 - БпЛА на Дніпропетровщині, курс північно західний (н.п.Магдалинівка).
О 20:22 - БпЛА в напрямку м.Запоріжжя.
Оновлена інформація
О 21:21 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину (Синельниківський р-н).
О 21:59 - БпЛА курсом на м.Суми з півночі.
О 22:01 - БпЛА на Полтавщині, курс західний.
Оновлена інформація
О 22:08 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину.
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