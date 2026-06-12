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Новости Атака беспилотников на Сумы
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Российский БПЛА попал в стену многоэтажки в Сумах

Атака шахида на многоэтажку в Сумах. Российский БПЛА атаковал жилой дом в Сумах

Вечером 11 июня российская армия нанесла удар по Сумам с помощью беспилотника, поразив жилой дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении и.о. мэра Сум Артема Кобзаря.

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Попадание дрона в многоэтажку

Около 22:10 зафиксирован удар вражеского беспилотника типа "Молния" по стене многоэтажного жилого дома в Заречном районе города.

По словам мэра, на месте происшествия работают соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что враг нанес удар по Белозерке в Херсонской области. В результате удара ранена 60-летняя женщина.

Читайте также: Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 11 июня, - Воздушные силы (обновлено)

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обстрел (33105) пожар (6036) Сумская область (4224) Сумы (1365) атака (1567) Сумский район (615)
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