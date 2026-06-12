Российский БПЛА попал в стену многоэтажки в Сумах

Вечером 11 июня российская армия нанесла удар по Сумам с помощью беспилотника, поразив жилой дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении и.о. мэра Сум Артема Кобзаря.

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Попадание дрона в многоэтажку

Около 22:10 зафиксирован удар вражеского беспилотника типа "Молния" по стене многоэтажного жилого дома в Заречном районе города.

По словам мэра, на месте происшествия работают соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что враг нанес удар по Белозерке в Херсонской области. В результате удара ранена 60-летняя женщина.

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