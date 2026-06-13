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"Дети-герои 2026": МВД отметило 10 детей со всей Украины за смелость во время войны. ФОТОрепортаж

Министерство внутренних дел Украины уже четвертый раз провело масштабную благотворительную акцию "Дети-герои". Главная цель инициативы — поддержать и отметить юных украинцев, пострадавших от российской агрессии, но, несмотря на это, проявивших мужество во время войны и активно помогающих Силам обороны.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Подробности

Детей пригласили в экопарк в Ясногородке, что в Киевской области. Перед началом церемонии награждения для юношей устроили день отдыха. Там их ждало знакомство с многочисленными обитателями парка: страусами, ламами, оленями и другими животными. Юные герои смогли лично покормить их. Вместе с детьми положительные эмоции разделяли их родители и наставники — те, кто ежедневно держит строй на передовой и в тылу: полицейские, пограничники, нацгвардейцы и спасатели ГСЧС.

страусы
страусы
страусы
страусы
страусы

Кульминацией мероприятия стало долгожданное награждение и вручение подарков. Заслуженные награды 10 маленьким лауреатам лично вручил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Глава МВД поблагодарил детей за их несокрушимый характер, волонтерскую помощь армии и мужество, которое они проявили в условиях полномасштабного российского вторжения.

"Каждая история этих детей — это пример невероятной силы духа. Пока Россия пытается отнять у наших детей будущее, они помогают приближать победу наравне со взрослыми", — подчеркнул Клименко.

Клименко
Клименко
Клименко

Истории детей не оставили равнодушным никого из присутствующих — взрослые не могли сдержать слез. Судьба каждого из этих детей — это отражение трагедии и в то же время несокрушимости всей страны.

Кого наградили

Среди награжденных — дети, пережившие ужасы российских ракетных ударов, и те, кто чудом выжил, находясь в шаге от смерти. Несмотря на пережитое, они нашли в себе силы двигаться дальше: сегодня эти ребята и девушки активно заботятся об украинских военнослужащих и занимаются волонтерством.

Самым молодым лауреатам благотворительной акции "Дети-герои" — по 9 лет. Артем Лукащев из Харькова и Мария Красота из села Ганнополь Винницкой области спасли жизни своих родных от пожара.

дети
дети

11-летний Максим Бородин из Каменского Днепропетровской области получил награду за помощь Силам обороны. Мальчик на протяжении нескольких лет плетет сетки для войска. А 15-летняя Диана Насибова из Нежина в Черниговской области 4 года подряд собирает средства для наших защитников. На эти деньги уже удалось приобрести автомобили, тепловизоры, старлинки.

ребенок
ребенок

Противоминные сапоги от жителей Нежина прибыли на фронт. Читайте на UKR.NET

Среди награжденных — 14-летний Ростислав Пачковский и 17-летний Александр Казарян из Запорожья. 5 мая, во время российского обстрела управляемыми авиабомбами, ребята первыми бросились спасать людей. Несмотря на угрозу повторных ударов РФ, подростки накладывали жгуты и оказывали домедицинскую помощь. 

дети
дети

Также награду получила 15-летняя Калина Папроцкая из Коростеня, что в Житомирской области. В апреле, во время российского обстрела, девушка стала живым щитом для своей двухлетней племянницы. Когда раздался взрыв, Калина мгновенно схватила ребенка и закрыла его собой. В результате вражеского удара дом был изрешечен осколками, сама девушка получила ранения, но малышку удалось спасти.

дети

Всего за время существования проекта почетными наградами "Дети-герои" отмечены уже 32 юных украинца, продемонстрировавших невероятное мужество и патриотизм во времена тяжелых испытаний для страны.

дети
дети
дети

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Автор: 

дети (6885) Киевская область (4671) МВД (9126) Вышгородский район (82) Ясногородка (1)
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Топ комментарии
+2
Ну, цей совок ми вже в совку проходили
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13.06.2026 14:58 Ответить
+2
Ну так а хто генерує ці проєкти - ЗЕлені чуваки, які совєцькі автомати газировки та вшиві дивани ставили на Алеї Героїв Небесної сотні.
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13.06.2026 15:10 Ответить
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Ну, цей совок ми вже в совку проходили
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13.06.2026 14:58 Ответить
Ну так а хто генерує ці проєкти - ЗЕлені чуваки, які совєцькі автомати газировки та вшиві дивани ставили на Алеї Героїв Небесної сотні.
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13.06.2026 15:10 Ответить
Правда, у совку "піонери-герої" з'являлися посмертно і, в основному, у вигляді міфів, легенд та тостів.
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13.06.2026 15:13 Ответить
Давайте не будемо, в то ми з Вами прийдемо до того, що такого совка, як в клятому совку не було
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13.06.2026 15:16 Ответить
Совок був.
А от більшість його міфів - фейки та вигадки.
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13.06.2026 15:19 Ответить
Я не знаю, совок розпався коли мені було 8 років, а от маразму в нашій державі хоч відбавляй.
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13.06.2026 15:22 Ответить
Я років на 7 більше всю цю срань вхопив.
І ці легенди у школі примушували вивчати.
Купа книг про них була написана. Музеї створювали.

А потім з'ясувалося, що більшість з цього вигадана комісарами та політруками партизанських загонів та радянської армії.

Самий яскравий приклад - Зоя Космодемьянська, яку впіймали та здали німцям самі місцеві селяне за те, що вона труїла їхню худобу.
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13.06.2026 15:29 Ответить
Українці не допустять, щоб кабміндічі з єрмаком, татаровим, гетьманцевим і зеленським з моноШоблою з ВРУ стефанчуків-бойко і шуфрича, зробили дітей України своїм додатком для обслуги «династії» у Козині!!
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13.06.2026 15:22 Ответить
Я бачу, як не допускають, на цензора і то, тихо, тихо
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13.06.2026 15:23 Ответить
як завжди прикриваються дітьми , а самі творять нехороші справи
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13.06.2026 15:43 Ответить
 
 