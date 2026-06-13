"Дети-герои 2026": МВД отметило 10 детей со всей Украины за смелость во время войны. ФОТОрепортаж

Министерство внутренних дел Украины уже четвертый раз провело масштабную благотворительную акцию "Дети-герои". Главная цель инициативы — поддержать и отметить юных украинцев, пострадавших от российской агрессии, но, несмотря на это, проявивших мужество во время войны и активно помогающих Силам обороны.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Подробности

Детей пригласили в экопарк в Ясногородке, что в Киевской области. Перед началом церемонии награждения для юношей устроили день отдыха. Там их ждало знакомство с многочисленными обитателями парка: страусами, ламами, оленями и другими животными. Юные герои смогли лично покормить их. Вместе с детьми положительные эмоции разделяли их родители и наставники — те, кто ежедневно держит строй на передовой и в тылу: полицейские, пограничники, нацгвардейцы и спасатели ГСЧС.











Кульминацией мероприятия стало долгожданное награждение и вручение подарков. Заслуженные награды 10 маленьким лауреатам лично вручил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Глава МВД поблагодарил детей за их несокрушимый характер, волонтерскую помощь армии и мужество, которое они проявили в условиях полномасштабного российского вторжения.

"Каждая история этих детей — это пример невероятной силы духа. Пока Россия пытается отнять у наших детей будущее, они помогают приближать победу наравне со взрослыми", — подчеркнул Клименко.







Истории детей не оставили равнодушным никого из присутствующих — взрослые не могли сдержать слез. Судьба каждого из этих детей — это отражение трагедии и в то же время несокрушимости всей страны.

Кого наградили

Среди награжденных — дети, пережившие ужасы российских ракетных ударов, и те, кто чудом выжил, находясь в шаге от смерти. Несмотря на пережитое, они нашли в себе силы двигаться дальше: сегодня эти ребята и девушки активно заботятся об украинских военнослужащих и занимаются волонтерством.

Самым молодым лауреатам благотворительной акции "Дети-герои" — по 9 лет. Артем Лукащев из Харькова и Мария Красота из села Ганнополь Винницкой области спасли жизни своих родных от пожара.





11-летний Максим Бородин из Каменского Днепропетровской области получил награду за помощь Силам обороны. Мальчик на протяжении нескольких лет плетет сетки для войска. А 15-летняя Диана Насибова из Нежина в Черниговской области 4 года подряд собирает средства для наших защитников. На эти деньги уже удалось приобрести автомобили, тепловизоры, старлинки.





Среди награжденных — 14-летний Ростислав Пачковский и 17-летний Александр Казарян из Запорожья. 5 мая, во время российского обстрела управляемыми авиабомбами, ребята первыми бросились спасать людей. Несмотря на угрозу повторных ударов РФ, подростки накладывали жгуты и оказывали домедицинскую помощь.





Также награду получила 15-летняя Калина Папроцкая из Коростеня, что в Житомирской области. В апреле, во время российского обстрела, девушка стала живым щитом для своей двухлетней племянницы. Когда раздался взрыв, Калина мгновенно схватила ребенка и закрыла его собой. В результате вражеского удара дом был изрешечен осколками, сама девушка получила ранения, но малышку удалось спасти.

Всего за время существования проекта почетными наградами "Дети-герои" отмечены уже 32 юных украинца, продемонстрировавших невероятное мужество и патриотизм во времена тяжелых испытаний для страны.







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