"Діти-Герої 2026": МВС відзначило 10 дітей з усієї України за сміливість під час війни. ФОТОрепортаж

Міністерство внутрішніх справ України вже вчетверте провело масштабну благодійну акцію "Діти-Герої". Головна мета ініціативи - підтримати та відзначити юних українців, які постраждали від російської агресії, але попри це проявили мужність під час війни та активно допомагають Силам оборони.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Дітей запросили до екопарку в Ясногородці, що на Київщині. Перед початком церемонії нагородження для юнаків влаштували день відпочинку. Там на них чекало знайомство з численними мешканцями парку: страусами, ламами, оленями та іншими тваринами. Юні герої змогли особисто погодувати їх. Разом із дітьми позитивні емоції розділяли їхні батьки та ментори — ті, хто щодня тримає стрій на передовій та в тилу: поліцейські, прикордонники, нацгвардійці та рятувальники ДСНС.











Кульмінацією заходу стало довгоочікуване нагородження та вручення подарунків. Заслужені відзнаки 10 маленьким лауреатам особисто вручив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Очільник МВС подякував дітям за їхній незламний характер, волонтерську допомогу війську та мужність, яку вони проявили в умовах повномасштабного російського вторгнення.

"Кожна історія цих дітей - це приклад неймовірної сили духу. Поки росія намагається відібрати у наших дітей майбутнє, вони допомагають наближати перемогу нарівні з дорослими", - наголосив Клименко.







Історії дітей не залишили байдужим нікого з присутніх - дорослі не могли стримати сліз. Доля кожного з цих дітей - це відображення трагедії та водночас незламності всієї країни.

Кого нагородили

Серед нагороджених — діти, які пережили жахи російських ракетних ударів, та ті, хто дивом вижив, перебуваючи за крок від смерті. Попри пережите, вони знайшли в собі сили рухатися далі: сьогодні ці хлопці та дівчата активно піклуються про українських військовослужбовців і волонтерять.

Наймолодшим лауреатам благодійної акції "Діти-Герої" - по 9 років. Артем Лукащев з Харкова та Марія Красота із села Ганнопіль Вінницької області врятували життя своїх рідних від пожежі.





11-річний Максим Бородін з Кам'янського Дніпропетровської області отримав відзнаку за допомогу Силам Оборони. Хлопець протягом кількох років плете сітки для війська. А 15-річна Діана Насібова з Ніжина на Чернігівщині 4 роки підряд збирає кошти для наших захисників. На ці гроші вже вдалося придбати автомобілі, тепловізори, старлінки.





Серед нагороджених — 14-річний Ростислав Пачковський та 17-річний Олександр Казар’ян із Запоріжжя. 5 травня, під час російського обстрілу керованими авіабомбами, хлопці перші кинулися рятувати людей. Попри загрозу повторних ударів РФ, підлітки накладали турнікети та надавали домедичну допомогу.





Також нагороду отримала 15-річна Калина Папроцька з Коростеня, що на Житомирщині. У квітні, під час російського обстрілу дівчина стала живим щитом для своєї дворічної племінниці. Коли пролунав вибух, Калина миттєво схопила дитину та закрила її собою. Внаслідок ворожого удару будинок посікло уламками, сама дівчина зазнала поранень, але малечу вдалося врятувати.

Загалом за час існування проєкту почесними нагородами "Діти-Герої" відзначено вже 32 юних українців, які продемонстрували неймовірну мужність та патріотизм у часи важких випробувань для країни.







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