Командир взвода полиции особого назначения Юрий Гулько погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. ФОТО

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб майор полиции, командир взвода батальона полиции особого назначения (стрелкового) ГУНП в Житомирской области Юрий Гулько. Ему было 42 года.

О трагической новости сообщили в Нацполиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно о погибшем командире?

"Почти два десятилетия своей жизни Юрий посвятил службе в органах внутренних дел. Начав свой путь в криминальной полиции, он завоевал уважение коллег как принципиальный, ответственный и преданный делу правоохранитель. Работал оперуполномоченным сектора криминальной полиции отделения полиции №1 (г. Малин) Коростенского районного управления полиции", - говорится в сообщении.

Не колеблясь, Юрий встал на защиту Украины от российской агрессии. В июле 2024 года он присоединился к стрелковому батальону полиции и с тех пор выполнял боевые задачи на самых горячих направлениях фронта, мужественно защищая государство от российского агрессора.

У погибшего майора остались жена, 16-летний сын и 21-летняя дочь, а также родители.

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