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Новости Фото Потери Украины
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Командир взвода полиции особого назначения Юрий Гулько погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. ФОТО

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб майор полиции, командир взвода батальона полиции особого назначения (стрелкового) ГУНП в Житомирской области Юрий Гулько. Ему было 42 года.

О трагической новости сообщили в Нацполиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно о погибшем командире?

"Почти два десятилетия своей жизни Юрий посвятил службе в органах внутренних дел. Начав свой путь в криминальной полиции, он завоевал уважение коллег как принципиальный, ответственный и преданный делу правоохранитель. Работал оперуполномоченным сектора криминальной полиции отделения полиции №1 (г. Малин) Коростенского районного управления полиции", - говорится в сообщении.

Юрий Гулько

Не колеблясь, Юрий встал на защиту Украины от российской агрессии. В июле 2024 года он присоединился к стрелковому батальону полиции и с тех пор выполнял боевые задачи на самых горячих направлениях фронта, мужественно защищая государство от российского агрессора.

У погибшего майора остались жена, 16-летний сын и 21-летняя дочь, а также родители.

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Автор: 

Нацполиция (16985) Донецкая область (12453) потери (4675)
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Топ комментарии
+17
Уклін Герою!
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14.06.2026 00:08 Ответить
+10
Герою Воїну України Юрію Гулько Слава !!! 🙏 🇺🇦😢
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14.06.2026 00:19 Ответить
+6
Вечная память и благодарность герою полицейскому.соболезнование его родным..
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14.06.2026 00:40 Ответить
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Уклін Герою!
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14.06.2026 00:08 Ответить
😥💔
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14.06.2026 00:11 Ответить
Герою Воїну України Юрію Гулько Слава !!! 🙏 🇺🇦😢
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14.06.2026 00:19 Ответить
Вечная память и благодарность герою полицейскому.соболезнование его родным..
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14.06.2026 00:40 Ответить
Пака паліцейські на фронт ни пайдуть нє буду в армію йти. - Чую тут цю хню весь час.
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14.06.2026 03:16 Ответить
То пишуть або кацапи, або ждуни, або лайно перелякане яке ніколи не піде захищати свою країну.
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14.06.2026 03:25 Ответить
Світла пам'ять, і шана ! Співчуття рідним !
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14.06.2026 07:23 Ответить
Полицаи погибают,на цн им постоянно пошану организовывают,а где военные,чем заняты,в тылу отсиживаются?
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14.06.2026 08:46 Ответить
Не до речі зауваження. Тут вшановують пам'ять усім загиблим, про яких напишуть. Не треба маніпулювати
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14.06.2026 09:24 Ответить
Біль.🥀🥀 Честь.
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14.06.2026 08:57 Ответить
 
 