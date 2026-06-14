Командир взводу поліції особливого призначення Юрій Гулько загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув майор поліції, командир взводу батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Житомирській області Юрій Гулько. Йому було 42 роки.

Трагічну звістку повідомили у Нацполіції України, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про загиблого командира?

"Майже два десятиліття свого життя Юрій присвятив службі в органах внутрішніх справ. Розпочавши шлях у кримінальній поліції, він здобув повагу колег як принциповий, відповідальний та відданий справі правоохоронець. Працював оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Малин) Коростенського районного управління поліції", - йдеться у повідомленні.

Не вагаючись, Юрій став на захист України від російської агресії. У липні 2024 року він приєднався до стрілецького батальйону поліції та відтоді виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту, мужньо боронячи державу від російського агресора.

У загиблого майора залишилася дружина, 16-річний син і 21-річна донька та батьки.

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