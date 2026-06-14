Рашисты нанесли удар по Харькову: пятеро пострадавших, среди них младенец, поврежден музей. ФОТОРЕПОРТАЖ

В воскресенье, 14 июня, российские захватчики нанесли удар с помощью дрона по Киевскому району Харькова. Вследствие вражеского удара пострадали 5 человек, среди них 1-месячный младенец.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие

"По предварительной информации, 1-месячный ребенок пострадал вследствие вражеской атаки в Киевском районе. Еще трое женщин получили медицинскую помощь на месте", — говорится в сообщении.

Синегубов рассказал, что пожарные ликвидируют последствия попадания вражеского дрона по культурному учреждению в Киевском районе Харькова.

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Поврежден музей

В свою очередь Харьковский городской совет со ссылкой на Терехова сообщил, что россияне нанесли удар беспилотником по Харьковскому художественному музею.

Отмечается, что специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций совместно со спасателями спускали картины из музея в укрытие, чтобы спасти музейные экспонаты.

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Впоследствии Терехов сообщил, что вследствие удара по Киевскому району Харькова пострадали 5 человек.

Последствия атаки

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