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Пограничник вместе с братом-гражданином РФ вывез за границу 76 мужчин, - ОГ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В суд направлен обвинительный акт в отношении подполковника Государственной пограничной службы Украины, который в разгар войны вместе со своим родственником-россиянином построил масштабный бизнес по незаконному вывозу военнообязанных мужчин в страны Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

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Подробности

Как установило следствие, высокопоставленный пограничник привлек к преступной схеме своего двоюродного брата - гражданина РФ. Соучастники "просили" за свои услуги около 20 тысяч долларов США. Для конспирации часть заработка дельцы принимали в криптовалюте.

Для реализации махинации злоумышленники массово подделывали официальные документы якобы от имени Международной организации по миграции. Фейковые письма с вымышленными данными "уклонистов" фигуранты отправляли непосредственно в Администрацию ГПСУ, что впоследствии позволяло беспрепятственно пересекать государственную границу.

По версии правоохранителей, всего за год - с мая 2024 по апрель 2025 года - они успели незаконно переправить в ЕС 76 военнообязанных граждан.

Во время обысков у задержанного офицера, кроме доказательств преступной деятельности, обнаружили еще и незаконное оружие.

В настоящее время подполковник отстранен от занимаемой должности. Ему инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины:

  • незаконная переправка лиц через государственную границу и покушение на это преступление;

  • служебный подлог документов;

  • незаконное обращение с оружием.

Материалы по делу его брата-россиянина в настоящее время выделены в отдельное производство, - гражданин РФ объявлен в розыск.

уклонисты
уклонисты
уклонисты
уклонисты

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Автор: 

Офис Генпрокурора (3150) уклонисты (1359)
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Топ комментарии
+9
Так виглядає що на високих посадах одні кроти з рашистським.духом
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15.06.2026 14:16 Ответить
+6
Це вже мем. Паспорт рф у дружини, чи близькі родичі громадяни рф. Хоча в цій оборудці це просто збіг. Видно п/п і служив в тому відділі. Можливо і особисто підписував дозвола. А злапали, бо не ділився. Там же все на 100% все корумповано. Генерал Дейнека як наочний приклад.
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15.06.2026 14:25 Ответить
+4
Брат з ху....лостану переміг і грошей заробив і брата посадив. Цікаво, а податки на ху....лостані він заплатив. Я думав що таких посадовців краще перевіряю, а тут мабуть починають перевіряти тільки коли до общака не заніс, або мало
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15.06.2026 14:25 Ответить
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Так виглядає що на високих посадах одні кроти з рашистським.духом
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15.06.2026 14:16 Ответить
так головна умова там- рідня в оркостані
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15.06.2026 14:20 Ответить
Це вже мем. Паспорт рф у дружини, чи близькі родичі громадяни рф. Хоча в цій оборудці це просто збіг. Видно п/п і служив в тому відділі. Можливо і особисто підписував дозвола. А злапали, бо не ділився. Там же все на 100% все корумповано. Генерал Дейнека як наочний приклад.
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15.06.2026 14:25 Ответить
Без образ. Хіба ви не проходили ту саму процедуру ?
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15.06.2026 14:30 Ответить
Переважаюча більшість українських чоловіків за кордоном, думаю не менше 97% виїхали законно. Не порушивши ні законів України, ні ЄС. Особисто я виїхав як інвалід армії 2 групи. Нав'язане укрпропагандою кліше ухилянтів, що сидять за кордоном на гроші ЄС є повністю брехливим. В Чехії всі працездатні біженці працюють, оплачують житло, медстрахування і податки до бюджету.
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15.06.2026 14:47 Ответить
Посадовці в органах державної влади України, з родичами на масковії ******, навіть не здивовані!! Ну, хоть паржут….
А треба лише таке лайно, що засмерділося добряче в Україні на ПОСАДАХ, дієво люструвати, недорогою вірьовкою!! Сирійці так зробили у себе, і гірше їм не стало!
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15.06.2026 14:46 Ответить
Гроші не пахнуть
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15.06.2026 14:24 Ответить
Брат з ху....лостану переміг і грошей заробив і брата посадив. Цікаво, а податки на ху....лостані він заплатив. Я думав що таких посадовців краще перевіряю, а тут мабуть починають перевіряти тільки коли до общака не заніс, або мало
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15.06.2026 14:25 Ответить
А скількох ухилянтів ощасливив одеський воєнком Борисов? Дачка в Марбельї не сама себе купила. Коли нарешті ми спостерігатимемо справедливий вирок, конфіскацію та тривалий термін у в'язниці для цього "турЫста", котрий досі вільно пересувається територією країни?
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15.06.2026 14:31 Ответить
"Нікоои не кажи ніколи." Але з ймовірністю 90% ніколи.
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15.06.2026 14:49 Ответить
До речі. Чому саме братєльник з громадянством рф?. Бо мав посвідку на проживання. І на відміну "від вільних людей вільної країни" міг безперешкодно переміщатись по територій "країни мрій" і за кордон.
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15.06.2026 14:31 Ответить
опера с ДБР хлрошо получают..вижу..в джинсах "Армани" ходят")))
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15.06.2026 14:35 Ответить
Не заздріть. Порадуйтесь за співгромадян. Кому війна, а кому мать радна.
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15.06.2026 14:51 Ответить
напевно, вважає себе спасителем і носієм добра простим людям, але оркобрат спокусив робити це за гроші!😬 ну, нічого, покається, спокутує, буде прощений і відпущений творити добро, але вже під наглядом!
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15.06.2026 15:04 Ответить
А можна було написати: "Прикордонник разом з своїм братом з РФ врятував життя 76 чоловіків".
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15.06.2026 15:05 Ответить
А хіба тут не явна держзрада з використанням службового положення? Мета - зниження спроможності ЗСУ та особисте збагачення, як обтяжуюча обставина.
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15.06.2026 15:07 Ответить
 
 