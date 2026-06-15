Пограничник вместе с братом-гражданином РФ вывез за границу 76 мужчин, - ОГ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В суд направлен обвинительный акт в отношении подполковника Государственной пограничной службы Украины, который в разгар войны вместе со своим родственником-россиянином построил масштабный бизнес по незаконному вывозу военнообязанных мужчин в страны Евросоюза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
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Как установило следствие, высокопоставленный пограничник привлек к преступной схеме своего двоюродного брата - гражданина РФ. Соучастники "просили" за свои услуги около 20 тысяч долларов США. Для конспирации часть заработка дельцы принимали в криптовалюте.
Для реализации махинации злоумышленники массово подделывали официальные документы якобы от имени Международной организации по миграции. Фейковые письма с вымышленными данными "уклонистов" фигуранты отправляли непосредственно в Администрацию ГПСУ, что впоследствии позволяло беспрепятственно пересекать государственную границу.
По версии правоохранителей, всего за год - с мая 2024 по апрель 2025 года - они успели незаконно переправить в ЕС 76 военнообязанных граждан.
Во время обысков у задержанного офицера, кроме доказательств преступной деятельности, обнаружили еще и незаконное оружие.
В настоящее время подполковник отстранен от занимаемой должности. Ему инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины:
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незаконная переправка лиц через государственную границу и покушение на это преступление;
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служебный подлог документов;
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незаконное обращение с оружием.
Материалы по делу его брата-россиянина в настоящее время выделены в отдельное производство, - гражданин РФ объявлен в розыск.
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А треба лише таке лайно, що засмерділося добряче в Україні на ПОСАДАХ, дієво люструвати, недорогою вірьовкою!! Сирійці так зробили у себе, і гірше їм не стало!