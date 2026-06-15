Прикордонник із братом-громадянином РФ вивіз за кордон 76 чоловіків, - ОГП. ФОТОрепортаж
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно підполковника Державної прикордонної служби України, який у розпал війни разом зі своїм родичем-росіянином побудував масштабний бізнес на незаконному вивезенні військовозобов'язаних чоловіків до країн Євросоюзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Подробиці
Як встановило слідство, високопоставлений прикордонник залучив до кримінальної схеми свого двоюрідного брата — громадянина РФ. Спільники "просили" за свої послуги близько 20 тисяч доларів США. Для конспірації частину заробітку ділки приймали у криптовалюті.
Для реалізації оборудки зловмисники масово підробляли офіційні документи нібито від імені Міжнародної організації з міграції. Фейкові листи з вигаданими даними "ухилянтів" фігуранти відправляли безпосередньо до Адміністрації ДПСУ, що згодом дозволяло безперешкодно перетинати державний рубіж.
За версією правоохоронців, лише за рік - з травня 2024 по квітень 2025 року вони встигли незаконно переправити до ЄС 76 військовозобов'язаних громадян.
Під час обшуків у затриманого офіцера, окрім доказів злочинної діяльності, виявили ще й незаконну зброю.
Наразі підполковника відсторонено від займаної посади. Йому інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України:
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незаконне переправлення осіб через держкордон та замах на цей злочин;
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службове підроблення документів;
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незаконне поводження зі зброєю.
Матеріали щодо його брата-росіянина наразі виділені в окреме провадження, - громадянина РФ оголошено у розшук.
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А треба лише таке лайно, що засмерділося добряче в Україні на ПОСАДАХ, дієво люструвати, недорогою вірьовкою!! Сирійці так зробили у себе, і гірше їм не стало!