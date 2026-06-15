Прикордонник із братом-громадянином РФ вивіз за кордон 76 чоловіків, - ОГП. ФОТОрепортаж

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно підполковника Державної прикордонної служби України, який у розпал війни разом зі своїм родичем-росіянином побудував масштабний бізнес на незаконному вивезенні військовозобов'язаних чоловіків до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

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Подробиці

Як встановило слідство, високопоставлений прикордонник залучив до кримінальної схеми свого двоюрідного брата — громадянина РФ. Спільники "просили" за свої послуги близько 20 тисяч доларів США. Для конспірації частину заробітку ділки приймали у криптовалюті.

Для реалізації оборудки зловмисники масово підробляли офіційні документи нібито від імені Міжнародної організації з міграції. Фейкові листи з вигаданими даними "ухилянтів" фігуранти відправляли безпосередньо до Адміністрації ДПСУ, що згодом дозволяло безперешкодно перетинати державний рубіж.

За версією правоохоронців, лише за рік - з травня 2024 по квітень 2025 року вони встигли незаконно переправити до ЄС 76 військовозобов'язаних громадян.

Під час обшуків у затриманого офіцера, окрім доказів злочинної діяльності, виявили ще й незаконну зброю.

Наразі підполковника відсторонено від займаної посади. Йому інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України:

незаконне переправлення осіб через держкордон та замах на цей злочин;

службове підроблення документів;

незаконне поводження зі зброєю.

Матеріали щодо його брата-росіянина наразі виділені в окреме провадження, - громадянина РФ оголошено у розшук.









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