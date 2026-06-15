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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів Незаконний перетин кордону
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Прикордонник із братом-громадянином РФ вивіз за кордон 76 чоловіків, - ОГП. ФОТОрепортаж

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно підполковника Державної прикордонної служби України, який у розпал війни разом зі своїм родичем-росіянином побудував масштабний бізнес на незаконному вивезенні військовозобов'язаних чоловіків до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

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Подробиці

Як встановило слідство, високопоставлений прикордонник залучив до кримінальної схеми свого двоюрідного брата — громадянина РФ. Спільники "просили" за свої послуги близько 20 тисяч доларів США. Для конспірації частину заробітку ділки приймали у криптовалюті.

Для реалізації оборудки зловмисники масово підробляли офіційні документи нібито від імені Міжнародної організації з міграції. Фейкові листи з вигаданими даними "ухилянтів" фігуранти відправляли безпосередньо до Адміністрації ДПСУ, що згодом дозволяло безперешкодно перетинати державний рубіж.

За версією правоохоронців, лише за рік - з травня 2024 по квітень 2025 року вони встигли незаконно переправити до ЄС 76 військовозобов'язаних громадян.

Під час обшуків у затриманого офіцера, окрім доказів злочинної діяльності, виявили ще й незаконну зброю.

Наразі підполковника відсторонено від займаної посади. Йому інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України:

  • незаконне переправлення осіб через держкордон та замах на цей злочин;

  • службове підроблення документів;

  • незаконне поводження зі зброєю.

Матеріали щодо його брата-росіянина наразі виділені в окреме провадження, - громадянина РФ оголошено у розшук.

ухилянти
ухилянти
ухилянти
ухилянти

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Автор: 

Офіс Генпрокурора (3929) ухилянти (1430)
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Топ коментарі
+12
Так виглядає що на високих посадах одні кроти з рашистським.духом
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15.06.2026 14:16 Відповісти
+7
Це вже мем. Паспорт рф у дружини, чи близькі родичі громадяни рф. Хоча в цій оборудці це просто збіг. Видно п/п і служив в тому відділі. Можливо і особисто підписував дозвола. А злапали, бо не ділився. Там же все на 100% все корумповано. Генерал Дейнека як наочний приклад.
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15.06.2026 14:25 Відповісти
+5
А скількох ухилянтів ощасливив одеський воєнком Борисов? Дачка в Марбельї не сама себе купила. Коли нарешті ми спостерігатимемо справедливий вирок, конфіскацію та тривалий термін у в'язниці для цього "турЫста", котрий досі вільно пересувається територією країни?
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15.06.2026 14:31 Відповісти
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Так виглядає що на високих посадах одні кроти з рашистським.духом
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15.06.2026 14:16 Відповісти
так головна умова там- рідня в оркостані
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15.06.2026 14:20 Відповісти
Це вже мем. Паспорт рф у дружини, чи близькі родичі громадяни рф. Хоча в цій оборудці це просто збіг. Видно п/п і служив в тому відділі. Можливо і особисто підписував дозвола. А злапали, бо не ділився. Там же все на 100% все корумповано. Генерал Дейнека як наочний приклад.
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15.06.2026 14:25 Відповісти
Без образ. Хіба ви не проходили ту саму процедуру ?
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15.06.2026 14:30 Відповісти
Переважаюча більшість українських чоловіків за кордоном, думаю не менше 97% виїхали законно. Не порушивши ні законів України, ні ЄС. Особисто я виїхав як інвалід армії 2 групи. Нав'язане укрпропагандою кліше ухилянтів, що сидять за кордоном на гроші ЄС є повністю брехливим. В Чехії всі працездатні біженці працюють, оплачують житло, медстрахування і податки до бюджету.
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15.06.2026 14:47 Відповісти
Посадовці в органах державної влади України, з родичами на масковії ******, навіть не здивовані!! Ну, хоть паржут….
А треба лише таке лайно, що засмерділося добряче в Україні на ПОСАДАХ, дієво люструвати, недорогою вірьовкою!! Сирійці так зробили у себе, і гірше їм не стало!
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15.06.2026 14:46 Відповісти
Гроші не пахнуть
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15.06.2026 14:24 Відповісти
Брат з ху....лостану переміг і грошей заробив і брата посадив. Цікаво, а податки на ху....лостані він заплатив. Я думав що таких посадовців краще перевіряю, а тут мабуть починають перевіряти тільки коли до общака не заніс, або мало
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15.06.2026 14:25 Відповісти
А скількох ухилянтів ощасливив одеський воєнком Борисов? Дачка в Марбельї не сама себе купила. Коли нарешті ми спостерігатимемо справедливий вирок, конфіскацію та тривалий термін у в'язниці для цього "турЫста", котрий досі вільно пересувається територією країни?
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15.06.2026 14:31 Відповісти
"Нікоои не кажи ніколи." Але з ймовірністю 90% ніколи.
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15.06.2026 14:49 Відповісти
Борисов тупо крав гроші, що йшли на армію.
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15.06.2026 15:44 Відповісти
До речі. Чому саме братєльник з громадянством рф?. Бо мав посвідку на проживання. І на відміну "від вільних людей вільної країни" міг безперешкодно переміщатись по територій "країни мрій" і за кордон.
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15.06.2026 14:31 Відповісти
опера с ДБР хлрошо получают..вижу..в джинсах "Армани" ходят")))
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15.06.2026 14:35 Відповісти
Не заздріть. Порадуйтесь за співгромадян. Кому війна, а кому мать радна.
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15.06.2026 14:51 Відповісти
напевно, вважає себе спасителем і носієм добра простим людям, але оркобрат спокусив робити це за гроші!😬 ну, нічого, покається, спокутує, буде прощений і відпущений творити добро, але вже під наглядом!
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15.06.2026 15:04 Відповісти
А можна було написати: "Прикордонник разом з своїм братом з РФ врятував життя 76 чоловіків".
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15.06.2026 15:05 Відповісти
В російських ЗМІ так і пишуть.
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15.06.2026 15:47 Відповісти
А хіба тут не явна держзрада з використанням службового положення? Мета - зниження спроможності ЗСУ та особисте збагачення, як обтяжуюча обставина.
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15.06.2026 15:07 Відповісти
Одні прикордонники захищають країну,нехтують своїм здоров'ям і життям,інші в тилу,під подолом своїх возлюбленних розвернули бізнес на ухилянтах.Цього підполковника,та хоч генерала в рядові і віддати в підрозділ який знаходиться на ЛБЗ.Хлопцям сказати що з-за нього ви не можете підти на ротацію,в своєчасну відпустку,а може і демобілізуватися.Треба займатись виховною роботою,була б тільки влада з "людським обличчям".
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15.06.2026 15:16 Відповісти
Він відсторонений і не сидить? Бойових генералів по надуманих звинуваченнях Єрмака та Гундосого швидко закривали і заставу по 400 млн. уд присуджував. А тут просто відсторонення?
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15.06.2026 15:39 Відповісти
Рибалка на каналі Дтскавері, дали вивезти 76 чоловік, вловили, потрусили, витрусули, зробили фото, і відпустили...
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15.06.2026 15:59 Відповісти
 
 