Оккупанты 11 раз обстреляли Донетчину: повреждено 11 объектов, среди которых - амбулатория и общежитие. ФОТОрепортаж
Российские войска нанесли массированный удар по Донецкой области. Зафиксировано разрушение жилых домов и гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших за сутки не поступала.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Краматорский район
В Славянске повреждены промышленные помещения. В Краматорске поврежден автомобиль; в Васильевской Пустоши поврежден частный дом. В Марьевке Александровской громады поврежден газопровод; в Высокополье поврежден склад. В Новодонецком поврежден общежитие, амбулатория и частный дом; в Шостаковке поврежден дом. В Дружковке повреждено административное здание.
Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 503 человека, в том числе - 34 ребенка.
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