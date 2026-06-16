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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Оккупанты 11 раз обстреляли Донетчину: повреждено 11 объектов, среди которых - амбулатория и общежитие. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли массированный удар по Донецкой области. Зафиксировано разрушение жилых домов и гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших за сутки не поступала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

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Краматорский район

В Славянске повреждены промышленные помещения. В Краматорске поврежден автомобиль; в Васильевской Пустоши поврежден частный дом. В Марьевке Александровской громады поврежден газопровод; в Высокополье поврежден склад. В Новодонецком поврежден общежитие, амбулатория и частный дом; в Шостаковке поврежден дом. В Дружковке повреждено административное здание.

Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 503 человека, в том числе - 34 ребенка.

обстрел
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обстрел
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обстрел

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел Херсонской области: один человек погиб, 21 получил ранения, среди них один ребенок

Автор: 

армия РФ (23078) обстрел (33193) Донецкая область (12461)
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Це вони так "не стріляють по цивільних цілях"
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16.06.2026 12:06 Ответить
 
 