УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11898 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
136 1

Окупанти 11 разів обстріляли Донеччину: пошкоджено 11 об’єктів, серед яких амбулаторія та гуртожиток. ФОТОрепортаж

Російські війська масовано атакували Донеччину. Зафіксовано руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури.Інформація про постраждалих за добу не надходила.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Краматорський район

У Слов'янську пошкоджено промислові приміщення. У Краматорську пошкоджено автівку; у Василівській Пустоші пошкоджено приватний будинок. В Мар'ївці Олександрівської громади пошкоджено газогін; у Високопіллі пошкоджено склад. У Новодонецькому пошкоджено гуртожиток, амбулаторію і приватний будинок; у Шостаківці пошкоджено будинок. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 503 людини, у тому числі 34 дитини.

обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл
обстріл

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл Херсонщини: одна людина загинула, 21 - дістала поранення, серед них одна дитина

Автор: 

армія рф (21297) обстріл (34547) Донецька область (11341)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вони так "не стріляють по цивільних цілях"
показати весь коментар
16.06.2026 12:06 Відповісти
 
 