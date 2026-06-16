Окупанти 11 разів обстріляли Донеччину: пошкоджено 11 об’єктів, серед яких амбулаторія та гуртожиток. ФОТОрепортаж
Російські війська масовано атакували Донеччину. Зафіксовано руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури.Інформація про постраждалих за добу не надходила.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Краматорський район
У Слов'янську пошкоджено промислові приміщення. У Краматорську пошкоджено автівку; у Василівській Пустоші пошкоджено приватний будинок. В Мар'ївці Олександрівської громади пошкоджено газогін; у Високопіллі пошкоджено склад. У Новодонецькому пошкоджено гуртожиток, амбулаторію і приватний будинок; у Шостаківці пошкоджено будинок. У Дружківці пошкоджено адмінбудівлю.
Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 503 людини, у тому числі 34 дитини.
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