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В Одесской области офицер вымогал $23 тысячи за "решение вопроса" с ВЛК, - Офис Генпрокурора. ФОТО

В Одесской области правоохранители задержали военнослужащего, который вымогал 23 тысячи долларов за оказание влияния на решение ВЛК о признании военного негодным к службе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

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По данным следствия, 33-летний офицер батальона резерва в июне 2026 года предложил военнослужащему помощь в повторном прохождении военно-врачебной комиссии и получении медицинских заключений, которые могли стать основанием для признания его негодным к дальнейшей службе.

За свои услуги он требовал 23 тыс. долларов США, уверяя, что имеет влияние на должностных лиц ВЛК и может обеспечить отмену предыдущего заключения и принятие нового - о негодности к военной службе, что дало бы возможность уволиться из рядов ВСУ.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения неправомерной выгоды. В ходе следственных действий изъяты денежные средства, мобильный телефон и автомобиль подозреваемого.

Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Офицер требовал $23 тысячи за
Офицер требовал $23 тысячи за
Офицер требовал $23 тысячи за

Автор: 

Одесская область (4379) Офис Генпрокурора (3154)
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23 тис - скоріше за все, це порядна людина і суд його виправдає чи з'ясується, що обвинувачення помилилося.
Злочинці, як правило, такими сумами не оперують.
Якщо 200-300 usd, тоді це точно злочинець.
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16.06.2026 12:17 Ответить
Зараз такі суми прибиральницям віддають
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16.06.2026 12:23 Ответить
Вони і будуть злочинцями.
А 23к це еліта... моральні авторитети
Можа йти в політику.
Люди підтримають
Доведено виборами
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16.06.2026 12:43 Ответить
Зростають тилові щури, жиріють, наживаються. Може час змінити їх на справжніх фронтовиків
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16.06.2026 12:22 Ответить
 
 