В Одесской области офицер вымогал $23 тысячи за "решение вопроса" с ВЛК, - Офис Генпрокурора. ФОТО
В Одесской области правоохранители задержали военнослужащего, который вымогал 23 тысячи долларов за оказание влияния на решение ВЛК о признании военного негодным к службе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
По данным следствия, 33-летний офицер батальона резерва в июне 2026 года предложил военнослужащему помощь в повторном прохождении военно-врачебной комиссии и получении медицинских заключений, которые могли стать основанием для признания его негодным к дальнейшей службе.
За свои услуги он требовал 23 тыс. долларов США, уверяя, что имеет влияние на должностных лиц ВЛК и может обеспечить отмену предыдущего заключения и принятие нового - о негодности к военной службе, что дало бы возможность уволиться из рядов ВСУ.
Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения неправомерной выгоды. В ходе следственных действий изъяты денежные средства, мобильный телефон и автомобиль подозреваемого.
Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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Злочинці, як правило, такими сумами не оперують.
Якщо 200-300 usd, тоді це точно злочинець.
А 23к це еліта... моральні авторитети
Можа йти в політику.
Люди підтримають
Доведено виборами