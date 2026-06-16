В Одесской области офицер вымогал $23 тысячи за "решение вопроса" с ВЛК, - Офис Генпрокурора. ФОТО

В Одесской области правоохранители задержали военнослужащего, который вымогал 23 тысячи долларов за оказание влияния на решение ВЛК о признании военного негодным к службе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

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По данным следствия, 33-летний офицер батальона резерва в июне 2026 года предложил военнослужащему помощь в повторном прохождении военно-врачебной комиссии и получении медицинских заключений, которые могли стать основанием для признания его негодным к дальнейшей службе.

За свои услуги он требовал 23 тыс. долларов США, уверяя, что имеет влияние на должностных лиц ВЛК и может обеспечить отмену предыдущего заключения и принятие нового - о негодности к военной службе, что дало бы возможность уволиться из рядов ВСУ.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения неправомерной выгоды. В ходе следственных действий изъяты денежные средства, мобильный телефон и автомобиль подозреваемого.

Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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