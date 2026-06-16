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На Одещині офіцер вимагав $23 тисячі за "вирішення питання" з ВЛК, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

В Одеській області правоохоронці затримали військовослужбовця, який вимагав 23 тисячі доларів за вплив на рішення ВЛК щодо визнання військового непридатним до служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

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За даними слідства, 33-річний офіцер батальйону резерву у червні 2026 року запропонував військовослужбовцю допомогу у повторному проходженні військово-лікарської комісії та отриманні медичних висновків, які могли стати підставою для визнання його непридатним до подальшого проходження служби.

За свої послуги він вимагав 23 тис. доларів США, запевняючи, що має вплив на посадових осіб ВЛК та може забезпечити скасування попереднього висновку і ухвалення нового - про непридатність до військової служби, що надало б можливість звільнитися з лав ЗСУ.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди. Під час слідчих дій вилучено грошові кошти, мобільний телефон та автомобіль підозрюваного.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Офіцер вимагав $23 тисячі за
Офіцер вимагав $23 тисячі за
Офіцер вимагав $23 тисячі за

Автор: 

Одеська область (4121) Офіс Генпрокурора (3934)
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23 тис - скоріше за все, це порядна людина і суд його виправдає чи з'ясується, що обвинувачення помилилося.
Злочинці, як правило, такими сумами не оперують.
Якщо 200-300 usd, тоді це точно злочинець.
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16.06.2026 12:17 Відповісти
Зараз такі суми прибиральницям віддають
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16.06.2026 12:23 Відповісти
Вони і будуть злочинцями.
А 23к це еліта... моральні авторитети
Можа йти в політику.
Люди підтримають
Доведено виборами
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16.06.2026 12:43 Відповісти
Зростають тилові щури, жиріють, наживаються. Може час змінити їх на справжніх фронтовиків
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16.06.2026 12:22 Відповісти
 
 