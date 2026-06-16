За $4000 в Румынию через Тису: на Закарпатье задержали 19-летнего организатора схемы для уклонистов. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Закарпатье правоохранители ликвидировали очередной канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Как сообщили в Госпогранслужбе, нелегальный "бизнес" организовали двое молодых людей из Раховского района - 19-летний организатор аферы и его 21-летний пособник, информирует Цензор.НЕТ.

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Дельцы находили "клиентов" из разных регионов Украины через интернет. Они подробно инструктировали мужчин, как добраться до Закарпатья в обход действующих блокпостов и контрольных постов правоохранителей. После этого назначалась встреча, где желающие сбежать за границу передавали деньги организатору. Далее старший из фигурантов должен был пешком провести "подопечного" непосредственно к линии разграничения.

Соучастников поймали "на горячем" во время попытки переправить через реку Тиса в Румынию очередного клиента, который заплатил за такую услугу 4 000 долларов США. Правоохранители зафиксировали момент передачи денег и задержали злоумышленников.

В настоящее время закарпатцы задержаны, им уже объявлено о подозрении.

Следственные действия продолжаются. Если вина молодых людей будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.





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