За $4000 до Румунії через Тису: на Закарпатті затримали 19-річного організатора схеми для ухилянтів. ФОТОрепортаж

На Закарпатті правоохоронці ліквідували черговий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, нелегальний "бізнес" організували двоє молодиків із Рахівського району — 19-річний організатор оборудки та його 21-річний поплічник, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ділкі знаходили "клієнтів" з різних регіонів України через інтернет. Вони детально інструктували чоловіків, як дістатися Закарпаття в обхід діючих блокпостів і контрольних постів правоохоронців. Після цього призначалася зустріч, де бажаючі втекти за кордон передавали гроші організатору. Далі старший із фігурантів мав пішки провести "підопічного" безпосередньо до лінії розмежування.

Спільників викрили "на гарячому" під час спроби переправити через річку Тиса до Румунії чергового клієнта, який заплатив за таку послугу 4 000 доларів США. Правоохоронці зафіксували момент передачі грошей та затримали зловмисників.

Наразі закарпатців затримано, їм уже оголошено про підозру.

Слідчі дії тривають. Якщо провину молодиків буде доведено в суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.





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