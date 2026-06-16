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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів Незаконний перетин кордону
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За $4000 до Румунії через Тису: на Закарпатті затримали 19-річного організатора схеми для ухилянтів. ФОТОрепортаж

На Закарпатті правоохоронці ліквідували черговий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, нелегальний "бізнес" організували двоє молодиків із Рахівського району — 19-річний організатор оборудки та його 21-річний поплічник, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ділкі знаходили "клієнтів" з різних регіонів України через інтернет. Вони детально інструктували чоловіків, як дістатися Закарпаття в обхід діючих блокпостів і контрольних постів правоохоронців. Після цього призначалася зустріч, де бажаючі втекти за кордон передавали гроші організатору. Далі старший із фігурантів мав пішки провести "підопічного" безпосередньо до лінії розмежування.

Спільників викрили "на гарячому" під час спроби переправити через річку Тиса до Румунії чергового клієнта, який заплатив за таку послугу 4 000 доларів США. Правоохоронці зафіксували момент передачі грошей та затримали зловмисників.

Наразі закарпатців затримано, їм уже оголошено про підозру.

Слідчі дії тривають. Якщо провину молодиків буде доведено в суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Ліквідовано канал незаконного переправлення чоловіків
Ліквідовано канал незаконного переправлення чоловіків

Також читайте: Прикордонник із братом-громадянином РФ вивіз за кордон 76 чоловіків, - ОГП. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6762) Румунія (1422) ухилянти (1431) Закарпатська область (2268)
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"Аніжедєті !" хоч і заповзятливі.
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16.06.2026 12:31 Відповісти
Піймали на живця. Підсунули "ухилянта".
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16.06.2026 12:39 Відповісти
Видимо на учёбу в Оксфорде собирал, к знаниям тянулся...
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16.06.2026 12:40 Відповісти
Пацан к успєху йшов, але не фортануло, як то кажуть)
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16.06.2026 12:47 Відповісти
Молодик - майбутній міністр економіки України.
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16.06.2026 13:18 Відповісти
 
 