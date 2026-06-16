В Киеве продавали гуманитарные автомобили через TikTok: раскрыта схема на 17 тысяч долларов. ФОТО
Автомобили, которые должны были использоваться для нужд обороны, оказались на авторынке. В Киевской области правоохранители раскрыли схему продажи гуманитарных транспортных средств, ввезенных в Украину с освобождением от таможенных пошлин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. По данным следствия, 25-летний житель Киевской области покупал автомобили, ввезенные в качестве гуманитарной помощи, а затем выставлял их на продажу через автоплощадки и рекламировал в TikTok.
Продали четыре автомобиля
Правоохранители зафиксировали продажу четырех автомобилей за 17 тысяч долларов.
Речь идет об автомобилях марок Audi, SsangYong, Skoda и Mercedes-Benz.
В документах было указано, что транспортные средства ввезли в Украину в качестве гуманитарной помощи для нужд обороны и воинских формирований. Такие автомобили не подлежат продаже.
Автомобили изъяли
В ходе следственных действий транспортные средства изъяли.
Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры Киева мужчине сообщили о подозрении по части 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины – продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли.
В настоящее время правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к незаконной схеме.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як не мовчать, але > 650 партій ГумДопомоги від країн Західних Партнерів, «десь зникли» на території України 🤥🤔🤬🤥🤔🤬🤑🤑‼️‼️‼️🤬🤬🤬
А тут, такі події …