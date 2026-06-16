РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11907 посетителей онлайн
Новости Фото Обогащение на гуманитарной помощи
582 10

В Киеве продавали гуманитарные автомобили через TikTok: раскрыта схема на 17 тысяч долларов. ФОТО

Автомобили, которые должны были использоваться для нужд обороны, оказались на авторынке. В Киевской области правоохранители раскрыли схему продажи гуманитарных транспортных средств, ввезенных в Украину с освобождением от таможенных пошлин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. По данным следствия, 25-летний житель Киевской области покупал автомобили, ввезенные в качестве гуманитарной помощи, а затем выставлял их на продажу через автоплощадки и рекламировал в TikTok.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Продали четыре автомобиля

Правоохранители зафиксировали продажу четырех автомобилей за 17 тысяч долларов.

Речь идет об автомобилях марок Audi, SsangYong, Skoda и Mercedes-Benz.

В документах было указано, что транспортные средства ввезли в Украину в качестве гуманитарной помощи для нужд обороны и воинских формирований. Такие автомобили не подлежат продаже.

Гуманитарные автомобили продавали в Киеве через TikTok
Гуманитарные автомобили продавали в Киеве через TikTok
Гуманитарные автомобили продавали в Киеве через TikTok

Читайте также: Завезли 13 авто под видом гумпомощи для ВСУ: на Волыни сообщено о подозрении организованной преступной группе, - БЭБ. ФОТОрепортаж

Автомобили изъяли

В ходе следственных действий транспортные средства изъяли.

Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры Киева мужчине сообщили о подозрении по части 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины – продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли.

В настоящее время правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к незаконной схеме.

Гуманитарные автомобили продавали в Киеве через TikTok
Гуманитарные автомобили продавали в Киеве через TikTok
Гуманитарные автомобили продавали в Киеве через TikTok
Гуманитарные автомобили продавали в Киеве через TikTok
Гуманитарные автомобили продавали в Киеве через TikTok

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Торговала автомобилями, ввезенными из-за границы как гуманитарная помощь для ВСУ: в Киеве задержана женщина, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

авто (4225) Киев (26493) оборона (5247) хищения (240)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А хто ж продавав? Мабуть броньовані zеленью утирки.
показать весь комментарий
16.06.2026 13:13 Ответить
+3
Єрмак з татаровим, навіть глибоко зтурбовані!?!?
Як не мовчать, але > 650 партій ГумДопомоги від країн Західних Партнерів, «десь зникли» на території України 🤥🤔🤬🤥🤔🤬🤑🤑‼️‼️‼️🤬🤬🤬
А тут, такі події …
показать весь комментарий
16.06.2026 13:18 Ответить
+1
А як інакше? - спокуса
показать весь комментарий
16.06.2026 13:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хто ж продавав? Мабуть броньовані zеленью утирки.
показать весь комментарий
16.06.2026 13:13 Ответить
А як інакше? - спокуса
показать весь комментарий
16.06.2026 13:16 Ответить
Єрмак з татаровим, навіть глибоко зтурбовані!?!?
Як не мовчать, але > 650 партій ГумДопомоги від країн Західних Партнерів, «десь зникли» на території України 🤥🤔🤬🤥🤔🤬🤑🤑‼️‼️‼️🤬🤬🤬
А тут, такі події …
показать весь комментарий
16.06.2026 13:18 Ответить
Когда же Украина избавится от наследия империи и голодомора. От этих всех свинячьих душ, малороссов без души и совести. Прапорщики Шматки привыкшие тащить все до хаты . Сидеть на госимуществе и воровать.
показать весь комментарий
16.06.2026 13:19 Ответить
Поки смертну кару за таке не повернуть.
показать весь комментарий
16.06.2026 13:30 Ответить
В Китае ее не отменяли а коррупции меньше не стало. Надо объяснить нашим союзникам что гумонитарку надо отправлять на прямую военным а не дарить государству где сидят куча паращитов со свинячьми душами вместо людских.
показать весь комментарий
16.06.2026 13:38 Ответить
Всеодно треба повертати. Хоч красти менше стануть. Бо гуманітарка ж не тільки військовим йде. І за підставні тендери теж СК повинна бути. Взагалі, за отакі грабунки під час дії воєнного стану - тільки СК. Бо в будь якому випадку все позначається на забезпеченні військових.
показать весь комментарий
16.06.2026 14:50 Ответить
Мінус один ФОП.😂
показать весь комментарий
16.06.2026 13:36 Ответить
Викриття схеми аж на 17 тисяч доларів - це, звісно, добре. Але як щодо викриття схем на мільярди доларів і хто хоч один термін в'язниці отримав? Розумію, що хитати не можна а то путін нападе, та й не на часі, але все ж таки.
показать весь комментарий
16.06.2026 14:11 Ответить
Так не дарма кажуть - вкрадеш з голодухи хлібину - посадять. Вкрадеш пару лярдів - ще й нагородять.
показать весь комментарий
16.06.2026 14:52 Ответить
 
 