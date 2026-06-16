В Киеве продавали гуманитарные автомобили через TikTok: раскрыта схема на 17 тысяч долларов. ФОТО

Автомобили, которые должны были использоваться для нужд обороны, оказались на авторынке. В Киевской области правоохранители раскрыли схему продажи гуманитарных транспортных средств, ввезенных в Украину с освобождением от таможенных пошлин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру. По данным следствия, 25-летний житель Киевской области покупал автомобили, ввезенные в качестве гуманитарной помощи, а затем выставлял их на продажу через автоплощадки и рекламировал в TikTok.

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Продали четыре автомобиля

Правоохранители зафиксировали продажу четырех автомобилей за 17 тысяч долларов.

Речь идет об автомобилях марок Audi, SsangYong, Skoda и Mercedes-Benz.

В документах было указано, что транспортные средства ввезли в Украину в качестве гуманитарной помощи для нужд обороны и воинских формирований. Такие автомобили не подлежат продаже.







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Автомобили изъяли

В ходе следственных действий транспортные средства изъяли.

Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры Киева мужчине сообщили о подозрении по части 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины – продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли.

В настоящее время правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к незаконной схеме.











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