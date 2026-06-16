У Києві продавали гуманітарні авто через TikTok: викрито схему на 17 тисяч доларів. ФОТО
Автомобілі, які мали працювати на потреби оборони, опинилися на авторинку. На Київщині правоохоронці викрили схему продажу гуманітарних транспортних засобів, які завезли в Україну зі звільненням від митних платежів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру. За даними слідства, 25-річний житель Київської області купував автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога, а потім виставляв їх на продаж через автомайданчики та рекламував у TikTok.
Продали чотири автомобілі
Правоохоронці задокументували продаж чотирьох автомобілів за 17 тисяч доларів.
Йдеться про автомобілі марок Audi, SsangYong, Skoda та Mercedes-Benz.
У документах було зазначено, що транспортні засоби ввезли до України як гуманітарну допомогу для потреб оборони та військових формувань. Такі автомобілі не підлягають продажу.
Автомобілі вилучили
Під час слідчих дій транспортні засоби вилучили.
За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури Києва чоловікові повідомили про підозру за частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України – продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.
Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми.
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