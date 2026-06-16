У Києві продавали гуманітарні авто через TikTok: викрито схему на 17 тисяч доларів. ФОТО

Автомобілі, які мали працювати на потреби оборони, опинилися на авторинку. На Київщині правоохоронці викрили схему продажу гуманітарних транспортних засобів, які завезли в Україну зі звільненням від митних платежів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру. За даними слідства, 25-річний житель Київської області купував автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога, а потім виставляв їх на продаж через автомайданчики та рекламував у TikTok.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Продали чотири автомобілі

Правоохоронці задокументували продаж чотирьох автомобілів за 17 тисяч доларів.

Йдеться про автомобілі марок Audi, SsangYong, Skoda та Mercedes-Benz.

У документах було зазначено, що транспортні засоби ввезли до України як гуманітарну допомогу для потреб оборони та військових формувань. Такі автомобілі не підлягають продажу.







Також читайте: Завезли 13 авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ: на Волині повідомлено про підозру організованій злочинній групі, - БЕБ. ФОТОрепортаж

Автомобілі вилучили

Під час слідчих дій транспортні засоби вилучили.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури Києва чоловікові повідомили про підозру за частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України – продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми.











Читайте також на "Цензор.НЕТ": Торгувала автомобілями, ввезеними з-за кордону як гуманітарна допомога для ЗСУ: у Києві затримано жінку, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж