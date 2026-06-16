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Новини Фото Збагачення на гуманітарній допомозі
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У Києві продавали гуманітарні авто через TikTok: викрито схему на 17 тисяч доларів. ФОТО

Автомобілі, які мали працювати на потреби оборони, опинилися на авторинку. На Київщині правоохоронці викрили схему продажу гуманітарних транспортних засобів, які завезли в Україну зі звільненням від митних платежів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру. За даними слідства, 25-річний житель Київської області купував автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога, а потім виставляв їх на продаж через автомайданчики та рекламував у TikTok.

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Продали чотири автомобілі

Правоохоронці задокументували продаж чотирьох автомобілів за 17 тисяч доларів.

Йдеться про автомобілі марок Audi, SsangYong, Skoda та Mercedes-Benz.

У документах було зазначено, що транспортні засоби ввезли до України як гуманітарну допомогу для потреб оборони та військових формувань. Такі автомобілі не підлягають продажу.

Гуманітарні авто продавали в Києві через TikTok
Гуманітарні авто продавали в Києві через TikTok
Гуманітарні авто продавали в Києві через TikTok

Також читайте: Завезли 13 авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ: на Волині повідомлено про підозру організованій злочинній групі, - БЕБ. ФОТОрепортаж

Автомобілі вилучили

Під час слідчих дій транспортні засоби вилучили.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури Києва чоловікові повідомили про підозру за частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України – продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми.

Гуманітарні авто продавали в Києві через TikTok
Гуманітарні авто продавали в Києві через TikTok
Гуманітарні авто продавали в Києві через TikTok
Гуманітарні авто продавали в Києві через TikTok
Гуманітарні авто продавали в Києві через TikTok

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Торгувала автомобілями, ввезеними з-за кордону як гуманітарна допомога для ЗСУ: у Києві затримано жінку, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

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авто (6590) Київ (20916) оборона (4957) розкрадання (367)
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Топ коментарі
+4
А хто ж продавав? Мабуть броньовані zеленью утирки.
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16.06.2026 13:13 Відповісти
+3
Єрмак з татаровим, навіть глибоко зтурбовані!?!?
Як не мовчать, але > 650 партій ГумДопомоги від країн Західних Партнерів, «десь зникли» на території України 🤥🤔🤬🤥🤔🤬🤑🤑‼️‼️‼️🤬🤬🤬
А тут, такі події …
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16.06.2026 13:18 Відповісти
+1
А як інакше? - спокуса
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16.06.2026 13:16 Відповісти
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А хто ж продавав? Мабуть броньовані zеленью утирки.
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16.06.2026 13:13 Відповісти
А як інакше? - спокуса
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16.06.2026 13:16 Відповісти
Єрмак з татаровим, навіть глибоко зтурбовані!?!?
Як не мовчать, але > 650 партій ГумДопомоги від країн Західних Партнерів, «десь зникли» на території України 🤥🤔🤬🤥🤔🤬🤑🤑‼️‼️‼️🤬🤬🤬
А тут, такі події …
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16.06.2026 13:18 Відповісти
Когда же Украина избавится от наследия империи и голодомора. От этих всех свинячьих душ, малороссов без души и совести. Прапорщики Шматки привыкшие тащить все до хаты . Сидеть на госимуществе и воровать.
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16.06.2026 13:19 Відповісти
Поки смертну кару за таке не повернуть.
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16.06.2026 13:30 Відповісти
В Китае ее не отменяли а коррупции меньше не стало. Надо объяснить нашим союзникам что гумонитарку надо отправлять на прямую военным а не дарить государству где сидят куча паращитов со свинячьми душами вместо людских.
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16.06.2026 13:38 Відповісти
Всеодно треба повертати. Хоч красти менше стануть. Бо гуманітарка ж не тільки військовим йде. І за підставні тендери теж СК повинна бути. Взагалі, за отакі грабунки під час дії воєнного стану - тільки СК. Бо в будь якому випадку все позначається на забезпеченні військових.
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16.06.2026 14:50 Відповісти
Мінус один ФОП.😂
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16.06.2026 13:36 Відповісти
Викриття схеми аж на 17 тисяч доларів - це, звісно, добре. Але як щодо викриття схем на мільярди доларів і хто хоч один термін в'язниці отримав? Розумію, що хитати не можна а то путін нападе, та й не на часі, але все ж таки.
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16.06.2026 14:11 Відповісти
Так не дарма кажуть - вкрадеш з голодухи хлібину - посадять. Вкрадеш пару лярдів - ще й нагородять.
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16.06.2026 14:52 Відповісти
 
 