Депутату Ужгородского горсовета объявили подозрение: он не задекларировал имущество и активы на сумму почти 78 млн грн. ФОТО
В Ужгороде депутату горсовета сообщили о подозрении в недостоверном декларировании. Следствие выявило недекларированное имущество и наличные активы, разница между которыми составляет почти 78 млн грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры сообщено о подозрении действующему депутату Ужгородского городского совета по факту умышленного внесения в декларацию заведомо недостоверных сведений (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).
Не задекларировал пользование гостинично-ресторанным комплексом
По данным следствия, депутат не задекларировал пользование гостинично-ресторанным комплексом на окраине Ужгорода, который функционирует около 20 лет. Это:
- отель площадью более 1074 кв. м,
- баня,
- пищевой блок с бассейном,
- кафе-бар
- и другие объекты.
Общая стоимость этой недвижимости составляет почти 50 млн грн.
Нарушение установлено по результатам полной проверки декларации, проведенной НАПК, а также в ходе мониторинга декларации прокурорами.
Кроме того, депутат задекларировал вместе с женой более 108 млн грн наличных средств в гривневом эквиваленте, однако их официально подтвержденные финансовые возможности свидетельствуют о возможности накопления лишь чуть более 78,1 млн грн. Таким образом, разница между задекларированными активами и подтвержденными доходами превышает 28,3 млн грн.
Общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет почти 78 млн грн. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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