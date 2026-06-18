Депутату Ужгородского горсовета объявили подозрение: он не задекларировал имущество и активы на сумму почти 78 млн грн. ФОТО

В Ужгороде депутату горсовета сообщили о подозрении в недостоверном декларировании. Следствие выявило недекларированное имущество и наличные активы, разница между которыми составляет почти 78 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры сообщено о подозрении действующему депутату Ужгородского городского совета по факту умышленного внесения в декларацию заведомо недостоверных сведений (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

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Не задекларировал пользование гостинично-ресторанным комплексом

По данным следствия, депутат не задекларировал пользование гостинично-ресторанным комплексом на окраине Ужгорода, который функционирует около 20 лет. Это:

отель площадью более 1074 кв. м,

баня,

пищевой блок с бассейном,

кафе-бар

и другие объекты.





Общая стоимость этой недвижимости составляет почти 50 млн грн.



Нарушение установлено по результатам полной проверки декларации, проведенной НАПК, а также в ходе мониторинга декларации прокурорами.



Кроме того, депутат задекларировал вместе с женой более 108 млн грн наличных средств в гривневом эквиваленте, однако их официально подтвержденные финансовые возможности свидетельствуют о возможности накопления лишь чуть более 78,1 млн грн. Таким образом, разница между задекларированными активами и подтвержденными доходами превышает 28,3 млн грн.

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Общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет почти 78 млн грн. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.