Директора департамента КГГА Костикова будут судить за декларирование 22 млн грн неподтвержденных сбережений

Фото: КМДА

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении директора Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимира Костикова, который указал в декларации 22 млн грн, не подтвержденные его доходами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Киевской городской прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении директора Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины", — говорится в сообщении.

Правоохранители не называют имени фигуранта. Действующим директором департамента является Владимир Костиков. Он вступил в должность в марте 2023 года. До этого три года работал первым заместителем.

Читайте: Не задекларировал Porsche, Mercedes и недвижимость на сумму почти 4,3 млн грн: бывшему директору КП Харьковского горсовета вручено подозрение

Чиновник не мог накопить 31 млн грн

Установлено, что чиновник указал в декларации за 2023 год сбережения на сумму 31 млн грн. Однако после анализа его доходов, включая доходы до начала периода государственной службы, установлено, что мужчина не мог накопить такую сумму средств.



В частности, обвиняемый приобрел:

автомобиль Infiniti FX37S стоимостью 440 тысяч грн,

Mercedes-Benz GL500 стоимостью 600 тыс. грн и

прочее движимое имущество.

Несмотря на эти покупки, размер его сбережений существенно не изменился.



Анализ его доходов показал, что чиновник за весь период работы имел финансовую возможность накопить не более 9 млн гривен. Таким образом, он задекларировал недостоверные сведения на общую сумму 22 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Недостоверное декларирование на сумму свыше 13 млн грн: депутату в Днепропетровской области сообщено о подозрении. ФОТО