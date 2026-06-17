УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16858 відвідувачів онлайн
Новини Декларування недостовірної інформації
458 4

Директора департаменту КМДА Костікова судитимуть за декларування 22 млн грн непідтверджених заощаджень

вдоходи посадовця КМДА не пояснюють 22 млн грн, вказані в декларації
Фото: КМДА

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимира Костікова, який вказав у декларації 22 млн грн, які не підтверджені його доходами

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Київською міською прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці не називають імені фігуранта. Чинним директором департаменту є Володимир Костіков. Він обійняв посаду у березні 2023 року. Перед тим три роки працював першим заступником.

Читайте: Не задекларував Porsche, Mercedes та нерухомість на майже 4,3 млн грн: вручено підозру ексдиректору КП Харківської міськради

Посадовець не міг заощадити 31 млн грн

Встановлено, що посадовець вказав у декларації за 2023 рік заощадження на суму 31 млн грн. Однак, після аналізу його доходів, включно з доходами до початку періоду державної служби, встановлено, що чоловік не міг заощадити таку суму коштів.

Зокрема, обвинувачений придбав:

  • автомобіль Infiniti FX37S вартістю 440 тисяч грн,
  • Mersedes Benz GL500 вартістю 600 тис. грн та
  • інше рухоме майно.

Попри ці покупки, розмір його заощаджень суттєво не змінювався.

Аналізом його доходів встановлено, що посадовець за весь період роботи мав фінансову можливість заощадити не більше ніж 9 млн гривень. Таким чином він задекларував недостовірні відомості, на загальну суму 22 млн грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Недостовірне декларування на понад 13 млн грн: повідомлено про підозру депутатці на Дніпропетровщині. ФОТО

Автор: 

декларація (1478) КМДА (2360) суд (11943)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Винєпанімаєтє. Директор департаменту промисловості та розвитку підприємництва розвивав підприємництво і нарешті розвів. За що вдячні підприємці засіяли його кабінет купюрами!
показати весь коментар
17.06.2026 20:57 Відповісти
Клоунократія - це коли злодій на злодії, і злодієм поганяє. "Пока Вова на месте, мы будем жить"
показати весь коментар
17.06.2026 21:13 Відповісти
"а хто йєво в очістку взял!?" (с) парафраз
показати весь коментар
17.06.2026 21:32 Відповісти
Та крипту он продал выгодно ещё в 90-х, купленную на дивиденды от акций фейкбука. (Шутка)
показати весь коментар
17.06.2026 21:33 Відповісти
 
 