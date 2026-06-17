Директора департаменту КМДА Костікова судитимуть за декларування 22 млн грн непідтверджених заощаджень

Фото: КМДА

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимира Костікова, який вказав у декларації 22 млн грн, які не підтверджені його доходами

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

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"Київською міською прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці не називають імені фігуранта. Чинним директором департаменту є Володимир Костіков. Він обійняв посаду у березні 2023 року. Перед тим три роки працював першим заступником.

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Посадовець не міг заощадити 31 млн грн

Встановлено, що посадовець вказав у декларації за 2023 рік заощадження на суму 31 млн грн. Однак, після аналізу його доходів, включно з доходами до початку періоду державної служби, встановлено, що чоловік не міг заощадити таку суму коштів.



Зокрема, обвинувачений придбав:

автомобіль Infiniti FX37S вартістю 440 тисяч грн,

Mersedes Benz GL500 вартістю 600 тис. грн та

інше рухоме майно.

Попри ці покупки, розмір його заощаджень суттєво не змінювався.



Аналізом його доходів встановлено, що посадовець за весь період роботи мав фінансову можливість заощадити не більше ніж 9 млн гривень. Таким чином він задекларував недостовірні відомості, на загальну суму 22 млн грн.

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