В России 71-летнему почетному атомщику грозит 2 года колонии за снимки антивоенных надписей. ФОТОрепортаж

В России прокурор Свердловского областного суда запросила 2 года колонии-поселения для 71-летнего жителя закрытого города Новоуральск Виктора Казакова. Мужчину обвиняют в "осквернении символов воинской славы" из-за публикации в интернете.

Об этом сообщает "Медиазона" из зала суда, передает Цензор.НЕТ.

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В чем обвиняют пенсионера?

Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост под названием "30-й день войны", который Казаков опубликовал в своем блоге ещё 26 марта 2022 года. Пост содержал фотографию мемориала городов-героев Второй мировой войны, где на гранитной плите с надписью "Киев" неизвестные добавили на украинском языке: "Переможе!".

Силовики долгое время пытались обвинить Казакова в том, что он сам нанес надпись, однако не смогли этого доказать, поэтому этот эпизод закрыли. Теперь его судят исключительно за распространение фотографии.

Вскоре после публикации против Казакова и его друга, которые выходили на пикеты с плакатами "Украина, я с тобой!", развернули масштабную кампанию травли в местных соцсетях. Пропагандисты называли акции пожилых людей "бандеровским шабашем". Вслед за доносами Казакова задержала полиция, арестовав на 9 суток.

В течение 2022 года пенсионера восемь раз штрафовали по административной статье о "дискредитации армии РФ". Под давлением угроз уголовного дела он удалил все антивоенные посты и перестал вести блог "до рассвета". Несмотря на это, летом 2025 года российские власти всё же возбудили против него уголовное дело.

В суде Виктор Казаков не стал отказываться от своих убеждений. Он подтвердил, что опубликовал фото сознательно, чтобы показать, что у жителей города есть альтернативное мнение относительно так называемой "СВО".

"Они не поддерживают войну с Украиной. Я тоже не поддерживаю", - заявил пенсионер, добавив, что его мать и бабушка - украинки.

Виктор Казаков - известная в Новоуральске личность. Он много лет проработал на Уральском электрохимическом комбинате (крупнейшем в мире предприятии по обогащению урана), имеет звание почетного атомщика, а в 1990-х годах был депутатом городской думы. В последние годы он активно занимался экологическим и политическим активизмом, в частности выступал против ввоза в город ядерных отходов и войны РФ в Сирии.

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