У Росії 71-річному почесному атомщику просять 2 роки колонії за знімки антивоєнних написів. ФОТОрепортаж

У Росії прокурор Свердловського обласного суду запросила 2 роки колонії-поселення для 71-річного жителя закритого міста Новоуральськ Віктора Казакова. Чоловіка звинувачують в "оскверненні символів воїнської слави" через допис в інтернеті.

Про це повідомляє "Медиазона" із зали суду, передає Цензор.НЕТ.

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У чому звинувачують пенсіонера?

Приводом для кримінальної справи став пост під назвою "30 день війни", який Казаков опублікував у своєму блозі ще 26 березня 2022 року. Допис містив фотографію меморіалу міст-героїв Другої світової війни, де на гранітній плиті з написом "Київ" невідомі дописали українською мовою: "Переможе!".

Силовики тривалий час намагалися звинуватити Казакова у самому нанесенні напису, проте не змогли цього довести, тому цей епізод закрили. Тепер його судять виключно за поширення фотографії.

Невдовзі після публікації проти Казакова та його друга, які виходили на пікети з плакатами "Україна, я з тобою!", розгорнули масштабну кампанію цькування в місцевих соцмережах. Пропагандисти називали акції літніх людей "бандерівським шабашем". Слідом за доносами Казакова затримала поліція, заарештувавши на 9 діб.

Протягом 2022 року пенсіонера вісім разів штрафували за адміністративною статтею про "дискредитацію армії РФ". Під тиском погроз кримінальною справою він видалив усі антивоєнні дописи та припинив вести блог "до передсвітанкових часів". Попри це, влітку 2025 року російська влада все ж порушила проти нього кримінальну справу.

У суді Віктор Казаков не став відмовлятися від своїх переконань. Він підтвердив, що опублікував фото свідомо, аби показати, що жителі міста мають альтернативну думку щодо так званої "СВО".

"Вони не підтримують війну з Україною. Я теж не підтримую", - заявив пенсіонер, додавши, що його мати та бабуся - українки.

Віктор Казаков - відома у Новоуральську постать. Він багато років пропрацював на Уральському електрохімічному комбінаті (найбільшому у світі підприємстві зі збагачення урану), має звання почетного атомщика, а в 1990-х роках був депутатом міської думи. Останні роки він активно займався екологічним та політичним активізмом, зокрема виступав проти ввезення до міста ядерних відходів та війни РФ у Сирії.

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