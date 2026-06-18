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Пресечены новые попытки наладить подпольную продажу "трофейного" оружия в Украине. ФОТОрепортаж

Служба безопасности, ГБР и Национальная полиция ликвидировали еще четыре канала подпольной продажи "трофейного" оружия, боеприпасов и взрывчатки в различных регионах Украины.

По итогам комплексных мероприятий задержаны 11 организаторов сделок, в том числе бывшая студентка химического факультета, ИТ-специалист и военнослужащий, которые незаконно сбывали средства поражения. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Среди изъятого у злоумышленников – более 45 кг взрывчатых веществ, 15 автоматов Калашникова, два гранатомета, партия боевых гранат типа РГД-5 и Ф-1 и почти 10 тысяч патронов различного калибра.

Так, в Киевской области "на горячем" задержаны два сотрудника правоохранительных органов из Черниговской области, которые пытались сбыть автомат АК-74 и 60 патронов к нему. Кроме того, они хотели продать почти 4 тыс. патронов к другим видам стрелкового оружия.

Согласно материалам дела, чиновники прибыли в столичный регион, чтобы продать вооружение, которое ранее было изъято в рамках другого уголовного производства и хранилось в качестве вещественного доказательства.

В Харькове ликвидирован подпольный цех по производству самодельных взрывчатых веществ. К его созданию причастна преступная группировка, которая производила и "выставляла" на продажу самодельную взрывчатку.

Как установило расследование, преступную группировку организовал местный дельц вместе со своей женой – выпускницей химического факультета Харьковского университета.

К незаконной деятельности они привлекли еще троих сообщников, среди которых - ІТ-специалист, предлагавший готовую взрывчатку в даркнете.

По данным следствия, фигуранты оборудовали "лабораторию" в арендованном помещении в центре Харькова. Там они синтезировали химические вещества, которые затем продавали заказчикам.

В Днепропетровской области разоблачены трое фигурантов, которые пытались продать автомат АКМ и около трех сотен патронов к нему.

Чтобы не попасть в "поле зрения" правоохранителей, дельцы закопали оружие и боеприпасы на территории заброшенного домовладения, после чего с скрытого номера отправили адрес своему клиенту.

В Донецкой области подозрение было предъявлено еще одному контрактнику, который решил подзаработать на продаже средств поражения, вывезенных с передовой.

Правоохранители задержали его в Краматорске, где он пытался продать тринадцать АК-74 и 300 выстрелов к гранатомету.

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
  • незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

оружие
оружие
оружие
оружие
оружие
оружие
оружие
оружие
оружие
оружие

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Автор: 

Киевская область (4677) оружие (10467) Нацполиция (16995) СБУ (20780) Харьков (7907) Донецкая область (12471) ГБР (3458) Днепропетровская область (5324) Харьковская область (2804) Харьковский район (936)
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