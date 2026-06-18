Ліквідовано нові спроби налагодити підпільний продаж "трофейної" зброї в Україні. ФОТОрепортаж

Служба безпеки, ДБР та Національна поліція ліквідували ще чотири канали підпільного продажу "трофейної" зброї, боєприпасів та вибухівки у різних регіонах України.

За результатами комплексних заходів затримано 11 організаторів оборудок, зокрема колишню студентку хімфакультету, айтішника і військового, які нелегально збували засоби ураження.

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Подробиці

Серед вилученого у зловмисників – понад 45 кг вибухових речовин, 15 автоматів Калашникова, два гранатомети, партія бойових гранат типу РГД-5 та Ф-1 і майже 10 тисяч набоїв різного калібру.

Так, у Київській області "на гарячому" затримано двох правоохоронців з Чернігівщини, які намагалися збути автомат АК-74 та 60 набоїв до нього. Крім цього, вони хотіли продати майже 4 тис. набоїв до інших видів стрілецької зброї.

За матеріалами справи, посадовці прибули до столичного регіону, щоб продати озброєння, яке раніше було вилучено у межах іншого кримінального провадження і зберігалося як речовий доказ.

У Харкові ліквідовано підпільний цех з виробництва саморобних вибухових речовин. До його створення причетне злочинне угруповання, яке виробляло і "виставляло" на продаж саморобну вибухівку.

Як встановило розслідування, кримінальний осередок організував місцевий ділок разом зі своєю дружиною – випускницею хімічного факультету Харківського університету.



До незаконної діяльності вони залучили ще трьох спільників, серед яких – ІТ-фахівець, який пропонував готову вибухівку в даркнеті.



За даними слідства, фігуранти облаштували "лабораторію" в орендованому приміщенні у центрі Харкова. Там вони синтезували хімічні речовини, які потім продавали замовникам.



На Дніпропетровщині викрито трьох фігурантів, які намагалися продати автомат АКМ та близько трьох сотень набоїв до нього.



Щоб не потрапити у "поле зору" правоохоронців, ділки закопали зброю та боєприпаси на території покинутого домоволодіння, після чого з прихованого номеру скинули адресу своєму клієнту.



На Донеччині підозру отримав ще один контрактник, який вирішив підзаробити на продажі засобів ураження, вивезених із передової.



Правоохоронці затримали його у Краматорську, де він намагався продати тринадцять АК-74 та 300 пострілів до гранатомета.

Наразі усім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.





















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