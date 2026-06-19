В больнице умер спасатель Николай Деркач, раненый в результате удара РФ по Харькову 15 июня. ФОТО

Стало известно об ещё одной жертве российского удара по Харькову в ночь на 15 июня: сегодня утром в больнице умер спасатель ГСЧС Николай Деркач, получивший тяжёлые ранения во время повторного вражеского обстрела.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Николай Деркач — начальник караула 6-й государственной пожарно-спасательной части, майор службы гражданской защиты. Ему было 48 лет. У Николая остались дочь и мать.

"В ту страшную ночь он выполнял свою работу — спасал людей. Именно тогда российский удар оборвал жизнь тех, кто первым приходит на помощь другим. Врачи несколько дней боролись за жизнь спасателя, но сегодня его сердце остановилось. Он был настоящим офицером, мужественным спасателем и человеком с большим сердцем. Его отвага, самоотверженность и верность службе навсегда останутся в памяти побратимов, коллег и всех, кто его знал", — сообщили в ГСЧС.

Николай стал шестым погибшим после российского удара.

Что предшествовало

В ночь на 15 июня враг унес жизни пяти Героев без оружия — спасателей 6-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Дмитрия Бойко, Даниила Тищенко, Сергея Маковецкого, Вадима Зинченко и главного специалиста Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексея Дорожкина.

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