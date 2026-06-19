У лікарні помер рятувальник Микола Деркач, який зазнав поранень внаслідок удару РФ по Харкову 15 червня. ФОТО

Стало відомо про ще одну жертву російського удару по Харкову в ніч на 15 червня: сьогодні вранці у лікарні помер рятувальник ДСНС Микола Деркач, який отримав важкі поранення під час повторного ворожого обстрілу.

Про це повідомили в ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Микола Деркач - начальник караулу 6-ої державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту. Йому було 48 років. У Миколи залишилися донька та мати.

"У ту страшну ніч він виконував свою роботу - рятував людей. Саме тоді російський удар обірвав життя тих, хто першим приходить на допомогу іншим. Лікарі кілька днів боролися за життя рятувальника, але сьогодні його серце зупинилося. Він був справжнім офіцером, мужнім рятувальником і людиною великого серця. Його відвага, самовідданість і вірність службі назавжди залишаться у пам’яті побратимів, колег та всіх, хто його знав", - повідомили у ДСНС.

Микола став 6-тим загиблим після російського удару.

Що передувало

В ніч на 15 червня ворог забрав життя п’ятьох Героїв без зброї - рятувальників 6-ої державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Харківській області Дмитрія Бойка, Данила Тіщенка, Сергія Маковецького, Вадима Зінченка та головного спеціаліста Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексія Дорожкіна.

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