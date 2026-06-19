Доба на Харківщині: одна загибла, 15 постраждалих після російських обстрілів. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 24 населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще 15 отримали поранення або гостру стресову реакцію, серед постраждалих - четверо дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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Є загибла та постраждалі серед цивільних

У місті Харків постраждали 9 людей, зокрема 4 дітей.

Також по області зафіксовано низку інцидентів:

у Богодухові жінка зазнала гострої реакції на стрес;

у Приколотному постраждали 63-річний чоловік і 68-річна жінка;

у Пісочині та Черкаській Лозовій зафіксовано гострі стресові реакції у літніх жінок;

у селі Українське загинула 65-річна жінка, ще один чоловік отримав поранення.

Росія застосувала КАБи, дрони та FPV-удари

За даними місцевої влади, противник активно використовував різні види озброєння:

11 керованих авіабомб (КАБ);

6 БпЛА типу "Герань-2";

8 дронів "Молнія";

5 FPV-дронів;

ще 5 безпілотників невстановленого типу.

Зокрема, під ударом КАБів опинився Холодногірський район Харкова.

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Пошкоджена цивільна інфраструктура

Унаслідок обстрілів зафіксовано значні руйнування житлової та інфраструктурної забудови:

у м. Харків пошкоджено 15 приватних будинків, 4 автомобілі, складські приміщення;

у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Золочів), приватний будинок (с. Малижине), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Писарівка), приватний будинок, електромережі (м. Богодухів), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Одноробівка), 2 приватні будинки, автомобіль (с. Павлівка);

у Куп’янському районі пошкоджено електромережі (сел. Великий Бурлук), автомобіль (с. Литвинівка), багатоквартирний будинок (сел. Приколотне);

у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Слатине), 3 приватні будинки (сел. Пісочин, с. Черкаська Лозова, м. Дергачі);

у Лозівському районі пошкоджено автобус (с. Лиманівка), залізничну інфраструктуру (м. Лозова), приватний будинок, господарчу споруду (с. Передарівка);

у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Українське).











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