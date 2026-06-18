Доба на Харківщині: атаковано 11 населених пунктів, четверо постраждалих, пошкоджено будинки та інфраструктуру
Російські війська завдали ударів по 11 населених пунктах Харківської області, застосувавши КАБи, дрони-камікадзе та FPV-дрони. Внаслідок атак постраждали четверо людей, пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, автомобіль екстреної медичної допомоги та об’єкти енергетичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області.
Жертви обстрілів
Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.
- Між с. Білий Колодязь та с. Новоолександрівка Вовчанської громади постраждав 64-річний чоловік;
- у с. Глушківка Курилівської громади зазнав поранень 18-річний чоловік;
- у сел. Шевченкове зазнали гострої реакції на стрес жінки 67 і 46 років.
- Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Байрак Балаклійської громади постраждав 42-річний чоловік.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 КАБ;
- 3 БпЛА типу "Герань-2";
- 6 БпЛА типу "Молнія";
- 3 fpv-дрони;
- 11 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено навчальний заклад, двоквартирний будинок (сел. Золочів), 3 приватні будинки, електромережі (с. Писарівка), 3 приватні будинки (с. Одноробівка), багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки (с. Клинова-Новоселівка), приватний будинок (с. Братениця);
- у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Підсереднє), електромережі (сел. Приколотне), господарчі споруди (сел. Шевченкове);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Безруки);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новий Бурлук).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 305 людей.
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