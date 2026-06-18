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Новини Обстріли Харківщини
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Доба на Харківщині: атаковано 11 населених пунктів, четверо постраждалих, пошкоджено будинки та інфраструктуру

харківщина

Російські війська завдали ударів по 11 населених пунктах Харківської області, застосувавши КАБи, дрони-камікадзе та FPV-дрони. Внаслідок атак постраждали четверо людей, пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, автомобіль екстреної медичної допомоги та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області.

Жертви обстрілів

Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.

  • Між с. Білий Колодязь та с. Новоолександрівка Вовчанської громади постраждав 64-річний чоловік;
  • у с. Глушківка Курилівської громади зазнав поранень 18-річний чоловік;
  • у сел. Шевченкове зазнали гострої реакції на стрес жінки 67 і 46 років.
  • Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Байрак Балаклійської громади постраждав 42-річний чоловік.

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Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 3 КАБ;
  • 3 БпЛА типу "Герань-2";
  • 6 БпЛА типу "Молнія";
  • 3 fpv-дрони;
  • 11 БпЛА (тип встановлюється).

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Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено навчальний заклад, двоквартирний будинок (сел. Золочів), 3 приватні будинки, електромережі (с. Писарівка), 3 приватні будинки (с. Одноробівка), багатоквартирний будинок, 2 приватні будинки (с. Клинова-Новоселівка), приватний будинок (с. Братениця);
  • у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги (с. Підсереднє), електромережі (сел. Приколотне), господарчі споруди (сел. Шевченкове);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Безруки);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Новий Бурлук).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 305 людей.

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Автор: 

Синєгубов Олег (860) Харківська область (2856)
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