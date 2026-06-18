Сутки на Харьковщине: атаковано 11 населенных пунктов, четверо пострадавших, повреждены дома и инфраструктура

Российские войска нанесли удары по 11 населенным пунктам Харьковской области, применив КАБы, дроны-камикадзе и FPV-дроны. В результате атак пострадали четыре человека, повреждены жилые дома, учебное заведение, автомобиль скорой медицинской помощи и объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 11 населенных пунктов Харьковской области.

Жертвы обстрелов

В результате обстрелов пострадали 4 человека.

Между с. Белый Колодезь и с. Новоалександровка Вовчанской громады пострадал 64-летний мужчина;

в с. Глушковка Куриловской громады получил ранения 18-летний мужчина;

в пос. Шевченково у женщин 67 и 46 лет развилась острая стрессовая реакция.

В результате взрыва неизвестного устройства в с. Байрак Балаклейской громады пострадал 42-летний мужчина.

Смотрите также: Россия в очередной раз нанесла удар по Балаклее: число пострадавших возросло до восьми, есть раненые дети. ФОТОрепортаж

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

3 КАБ;

3 БПЛА типа "Герань-2";

6 БПЛА типа "Молния";

3 FPV-дрона;

11 БПЛА (тип устанавливается).

Смотрите: Россия в очередной раз ударила по Балаклее: количество пострадавших возросло до восьми, есть раненые дети. ФОТОрепортаж

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе поврежден учебный заведение, двухквартирный дом (п. Золочев), 3 частных дома, электросети (с. Писаревка), 3 частных дома (с. Одноробовка), многоквартирный дом, 2 частных дома (с. Клинова-Новоселовка), частный дом (с. Братеница);

поврежден учебный заведение, двухквартирный дом (п. Золочев), 3 частных дома, электросети (с. Писаревка), 3 частных дома (с. Одноробовка), многоквартирный дом, 2 частных дома (с. Клинова-Новоселовка), частный дом (с. Братеница); в Купянском районе поврежден автомобиль скорой медицинской помощи (с. Подсередное), электросети (пос. Приколотное), хозяйственные постройки (пос. Шевченково);

поврежден автомобиль скорой медицинской помощи (с. Подсередное), электросети (пос. Приколотное), хозяйственные постройки (пос. Шевченково); в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Безруки);

поврежден частный дом (с. Безруки); в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Новый Бурлук).

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 305 человек.

Читайте также: РФ нанесла ракетный удар по селу в Харьковской области: пострадали семь человек, среди них дети