Сутки на Харьковщине: атаковано 11 населенных пунктов, четверо пострадавших, повреждены дома и инфраструктура
Российские войска нанесли удары по 11 населенным пунктам Харьковской области, применив КАБы, дроны-камикадзе и FPV-дроны. В результате атак пострадали четыре человека, повреждены жилые дома, учебное заведение, автомобиль скорой медицинской помощи и объекты энергетической инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 11 населенных пунктов Харьковской области.
Жертвы обстрелов
В результате обстрелов пострадали 4 человека.
- Между с. Белый Колодезь и с. Новоалександровка Вовчанской громады пострадал 64-летний мужчина;
- в с. Глушковка Куриловской громады получил ранения 18-летний мужчина;
- в пос. Шевченково у женщин 67 и 46 лет развилась острая стрессовая реакция.
- В результате взрыва неизвестного устройства в с. Байрак Балаклейской громады пострадал 42-летний мужчина.
Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 3 КАБ;
- 3 БПЛА типа "Герань-2";
- 6 БПЛА типа "Молния";
- 3 FPV-дрона;
- 11 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе поврежден учебный заведение, двухквартирный дом (п. Золочев), 3 частных дома, электросети (с. Писаревка), 3 частных дома (с. Одноробовка), многоквартирный дом, 2 частных дома (с. Клинова-Новоселовка), частный дом (с. Братеница);
- в Купянском районе поврежден автомобиль скорой медицинской помощи (с. Подсередное), электросети (пос. Приколотное), хозяйственные постройки (пос. Шевченково);
- в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Безруки);
- в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Новый Бурлук).
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 305 человек.
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