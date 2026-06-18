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Новости Обстрелы Харьковщина
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Сутки на Харьковщине: атаковано 11 населенных пунктов, четверо пострадавших, повреждены дома и инфраструктура

харківщина

Российские войска нанесли удары по 11 населенным пунктам Харьковской области, применив КАБы, дроны-камикадзе и FPV-дроны. В результате атак пострадали четыре человека, повреждены жилые дома, учебное заведение, автомобиль скорой медицинской помощи и объекты энергетической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 11 населенных пунктов Харьковской области.

Жертвы обстрелов

В результате обстрелов пострадали 4 человека.

  • Между с. Белый Колодезь и с. Новоалександровка Вовчанской громады пострадал 64-летний мужчина;
  • в с. Глушковка Куриловской громады получил ранения 18-летний мужчина;
  • в пос. Шевченково у женщин 67 и 46 лет развилась острая стрессовая реакция.
  • В результате взрыва неизвестного устройства в с. Байрак Балаклейской громады пострадал 42-летний мужчина.

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Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

  • 3 КАБ;
  • 3 БПЛА типа "Герань-2";
  • 6 БПЛА типа "Молния";
  • 3 FPV-дрона;
  • 11 БПЛА (тип устанавливается).

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Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Богодуховском районе поврежден учебный заведение, двухквартирный дом (п. Золочев), 3 частных дома, электросети (с. Писаревка), 3 частных дома (с. Одноробовка), многоквартирный дом, 2 частных дома (с. Клинова-Новоселовка), частный дом (с. Братеница);
  • в Купянском районе поврежден автомобиль скорой медицинской помощи (с. Подсередное), электросети (пос. Приколотное), хозяйственные постройки (пос. Шевченково);
  • в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Безруки);
  • в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Новый Бурлук).

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 305 человек.

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Автор: 

Синегубов Олег (565) Харьковская область (2804)
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