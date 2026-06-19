Сутки на Харьковшине: одна погибшая, 15 пострадавших после российских обстрелов. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 24 населенным пунктам Харьковской области. В результате атак погиб один человек, еще 15 получили ранения или перенесли острую стрессовую реакцию; среди пострадавших — четверо детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

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Есть погибшая и пострадавшие среди гражданских лиц

В городе Харькове пострадали 9 человек, в том числе 4 ребенка.

Также по области зафиксирован ряд инцидентов:

в Богодухове у женщины развилась острая стрессовая реакция;

в Приколотном пострадали 63-летний мужчина и 68-летняя женщина;

в Песочине и Черкасской Лозовой зафиксированы острые стрессовые реакции у пожилых женщин;

в селе Украинское погибла 65-летняя женщина, ещё один мужчина получил ранения.

Россия применила КАБы, дроны и FPV-удары

По данным местных властей, противник активно использовал различные виды вооружения:

11 управляемых авиабомб (КАБ);

6 БПЛА типа "Герань-2";

8 дронов "Молния";

5 FPV-дронов;

еще 5 беспилотников неустановленного типа.

В частности, под ударом КАБ оказался Холодногорский район Харькова.

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Повреждена гражданская инфраструктура

В результате обстрелов зафиксированы значительные разрушения жилой и инфраструктурной застройки:

в г. Харькове повреждены 15 частных домов, 4 автомобиля, складские помещения;

в Богодуховском районе поврежден многоквартирный дом (п. Золочев), частный дом (с. Малыжино), частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Писаревка), частный дом, электросети (г. Богодухов), частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Одноробовка), 2 частных дома, автомобиль (с. Павловка);

в Купянском районе повреждены электросети (п. Великий Бурлук), автомобиль (с. Литвиновка), многоквартирный дом (п. Приколотное);

в Харьковском районе повреждены 2 частных дома (поселок Слатино), 3 частных дома (поселок Песочин, село Черкасская Лозовая, город Дергачи);

в Лозовском районе поврежден автобус (с. Лимановка), железнодорожная инфраструктура (г. Лозовая), частный дом, хозяйственное сооружение (с. Передаровка);

в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Украинское).











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