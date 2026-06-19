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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Сутки на Харьковшине: одна погибшая, 15 пострадавших после российских обстрелов. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 24 населенным пунктам Харьковской области. В результате атак погиб один человек, еще 15 получили ранения или перенесли острую стрессовую реакцию; среди пострадавших — четверо детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

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Есть погибшая и пострадавшие среди гражданских лиц

В городе Харькове пострадали 9 человек, в том числе 4 ребенка.

Также по области зафиксирован ряд инцидентов:

  • в Богодухове у женщины развилась острая стрессовая реакция;
  • в Приколотном пострадали 63-летний мужчина и 68-летняя женщина;
  • в Песочине и Черкасской Лозовой зафиксированы острые стрессовые реакции у пожилых женщин;
  • в селе Украинское погибла 65-летняя женщина, ещё один мужчина получил ранения.

Россия применила КАБы, дроны и FPV-удары

По данным местных властей, противник активно использовал различные виды вооружения:

  • 11 управляемых авиабомб (КАБ);
  • 6 БПЛА типа "Герань-2";
  • 8 дронов "Молния";
  • 5 FPV-дронов;
  • еще 5 беспилотников неустановленного типа.

В частности, под ударом КАБ оказался Холодногорский район Харькова.

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Повреждена гражданская инфраструктура

В результате обстрелов зафиксированы значительные разрушения жилой и инфраструктурной застройки:

  • в г. Харькове повреждены 15 частных домов, 4 автомобиля, складские помещения;
  • в Богодуховском районе поврежден многоквартирный дом (п. Золочев), частный дом (с. Малыжино), частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Писаревка), частный дом, электросети (г. Богодухов), частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Одноробовка), 2 частных дома, автомобиль (с. Павловка);
  • в Купянском районе повреждены электросети (п. Великий Бурлук), автомобиль (с. Литвиновка), многоквартирный дом (п. Приколотное);
  • в Харьковском районе повреждены 2 частных дома (поселок Слатино), 3 частных дома (поселок Песочин, село Черкасская Лозовая, город Дергачи);
  • в Лозовском районе поврежден автобус (с. Лимановка), железнодорожная инфраструктура (г. Лозовая), частный дом, хозяйственное сооружение (с. Передаровка);
  • в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Украинское).

Обстрелы Харькова и области: есть погибшая и 15 пострадавших
Обстрелы Харькова и области: есть погибшая и 15 пострадавших
Обстрелы Харькова и области: есть погибшая и 15 пострадавших
Обстрелы Харькова и области: есть погибшая и 15 пострадавших
Обстрелы Харькова и области: есть погибшая и 15 пострадавших

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Автор: 

обстрел (33234) Харьков (7909) Харьковская область (2808) Богодуховский район (176) Купянский район (754) Лозовский район (50) Харьковский район (939) Чугуевский район (398) Богодухов (44) Павловка (1) Малыжино (2) Одноробовка (8) Великий Бурлук (35) Литвиновка (1) Приколотное (15) Лозовая (27) Слатино (36) Черкасская Лозовая (4) Песочин (5) Украинское (1) Золочев (64) Писаревка (2) Лимановка (1)
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