Сутки на Харьковшине: одна погибшая, 15 пострадавших после российских обстрелов. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 24 населенным пунктам Харьковской области. В результате атак погиб один человек, еще 15 получили ранения или перенесли острую стрессовую реакцию; среди пострадавших — четверо детей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Есть погибшая и пострадавшие среди гражданских лиц
В городе Харькове пострадали 9 человек, в том числе 4 ребенка.
Также по области зафиксирован ряд инцидентов:
- в Богодухове у женщины развилась острая стрессовая реакция;
- в Приколотном пострадали 63-летний мужчина и 68-летняя женщина;
- в Песочине и Черкасской Лозовой зафиксированы острые стрессовые реакции у пожилых женщин;
- в селе Украинское погибла 65-летняя женщина, ещё один мужчина получил ранения.
Россия применила КАБы, дроны и FPV-удары
По данным местных властей, противник активно использовал различные виды вооружения:
- 11 управляемых авиабомб (КАБ);
- 6 БПЛА типа "Герань-2";
- 8 дронов "Молния";
- 5 FPV-дронов;
- еще 5 беспилотников неустановленного типа.
В частности, под ударом КАБ оказался Холодногорский район Харькова.
Повреждена гражданская инфраструктура
В результате обстрелов зафиксированы значительные разрушения жилой и инфраструктурной застройки:
- в г. Харькове повреждены 15 частных домов, 4 автомобиля, складские помещения;
- в Богодуховском районе поврежден многоквартирный дом (п. Золочев), частный дом (с. Малыжино), частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Писаревка), частный дом, электросети (г. Богодухов), частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Одноробовка), 2 частных дома, автомобиль (с. Павловка);
- в Купянском районе повреждены электросети (п. Великий Бурлук), автомобиль (с. Литвиновка), многоквартирный дом (п. Приколотное);
- в Харьковском районе повреждены 2 частных дома (поселок Слатино), 3 частных дома (поселок Песочин, село Черкасская Лозовая, город Дергачи);
- в Лозовском районе поврежден автобус (с. Лимановка), железнодорожная инфраструктура (г. Лозовая), частный дом, хозяйственное сооружение (с. Передаровка);
- в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Украинское).
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