С спасателем Николаем Деркачом, погибшим в результате удара РФ, простились в Харькове. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 июня, Харьков простился с начальником караула 6-й государственной пожарно-спасательной части, майором службы гражданской защиты Николаем Деркачом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Как отмечается, под прощальные звуки пожарных сирен сослуживцы, родные и горожане образовали живой коридор, провожая Героя.

В ночь на 15 июня Николай ликвидировал последствия вражеского обстрела Харькова, когда Россия нанесла циничный повторный удар по месту работы ГСЧС. Врачи несколько дней отчаянно боролись за его жизнь, но 19 июня сердце спасателя остановилось...















"Тот страшный удар России по Харькову оборвал жизнь уже шестерых Героев без оружия. Они отдали самое дорогое - свою жизнь - ради спасения других.

Николай Деркач навсегда останется в памяти как настоящий профессионал своего дела, надежный товарищ и человек с большим сердцем. Его имя - навсегда в рядах спасателей и в истории ГСЧС", - отмечают в ГСЧС.

Что предшествовало этому?