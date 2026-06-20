УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8076 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака на рятувальників Загибель рятувальників
438 3

Із рятувальником Миколою Деркачем, який загинув після удару РФ, попрощалися у Харкові. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 червня, Харків попрощався із начальником караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майором служби цивільного захисту  Миколою Деркачем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, під прощальні звуки пожежних сирен побратими, рідні та містяни утворили живий коридор, проводжаючи Героя.

У ніч на 15 червня Микола ліквідовував наслідки ворожого обстрілу Харкова, коли Росія завдала цинічного повторного удару по місцю роботи ДСНС. Лікарі кілька днів відчайдушно боролися за його життя, але 19 червня серце рятувальника зупинилося...

похорон рятувальника
похорон рятувальника
похорон рятувальника
похорон рятувальника
похорон рятувальника
похорон рятувальника
похорон рятувальника

"Той страшний удар росії по Харкову обірвав життя вже шістьох Героїв без зброї. Вони віддали найдорожче - власне життя - заради порятунку інших.

Микола Деркач назавжди залишиться у пам'яті як справжній професіонал своєї справи, надійний товариш і людина з великим серцем. Його ім'я - назавжди у строю рятувальників та в історії ДСНС", - наголошують у ДСНС.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у лікарні помер рятувальник Микола Деркач, який зазнав поранень внаслідок удару РФ по Харкову 15 червня.
  • В ніч на 15 червня ворог забрав життя п’ятьох Героїв без зброї - рятувальників 6-ої державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Харківській області Дмитрія Бойка, Данила Тіщенка, Сергія Маковецького, Вадима Зінченка та головного спеціаліста Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексія Дорожкіна.

Автор: 

похорон (1272) Харків (6163) рятувальники (210) ДСНС (5364) Харківська область (2871) Харківський район (958)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 