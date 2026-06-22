Россия атаковала несколько районов Днепропетровской области: горели дома, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска почти 20 раз обстреляли районы области с помощью дронов и артиллерии. Под обстрелом оказались Никополь, Кривой Рог, Павлоград и другие населённые пункты; есть пострадавшие и разрушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

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Никопольский район

В Никополе пострадал мужчина 58 лет.

Оккупанты обстреляли дронами и артиллерией райцентр, Червоногригоровскую и Покровскую сельские громады.

Горел частный дом. Повреждены два многоэтажных дома и автомобиль.

Павлоградский район

В Павлограде в результате атаки БПЛА пострадала 60-летняя женщина.

Произошёл пожар. Повреждены 2 частных дома.

Синельниковский район

В результате атаки БПЛА в Покровской громаде горел магазин.

Также были нанесены удары по Николаевской и Богиновской громадам.

Криворожский район

Враг нанёс удары с помощью БПЛА и FPV по Кривому Рогу, Зеленодольской и Грушевской громадам. Повреждены хозяйственное сооружение, автомобиль и инфраструктура.













