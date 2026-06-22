Россия атаковала несколько районов Днепропетровской области: горели дома, есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска почти 20 раз обстреляли районы области с помощью дронов и артиллерии. Под обстрелом оказались Никополь, Кривой Рог, Павлоград и другие населённые пункты; есть пострадавшие и разрушения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
Никопольский район
В Никополе пострадал мужчина 58 лет.
Оккупанты обстреляли дронами и артиллерией райцентр, Червоногригоровскую и Покровскую сельские громады.
Горел частный дом. Повреждены два многоэтажных дома и автомобиль.
Павлоградский район
В Павлограде в результате атаки БПЛА пострадала 60-летняя женщина.
Произошёл пожар. Повреждены 2 частных дома.
Синельниковский район
В результате атаки БПЛА в Покровской громаде горел магазин.
Также были нанесены удары по Николаевской и Богиновской громадам.
Криворожский район
Враг нанёс удары с помощью БПЛА и FPV по Кривому Рогу, Зеленодольской и Грушевской громадам. Повреждены хозяйственное сооружение, автомобиль и инфраструктура.
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