РФ атакувала кілька районів Дніпропетровщини: горіли будинки, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Російські війська майже 20 разів атакували райони області дронами та артилерією. Під ударом опинилися Нікополь, Кривий Ріг, Павлоград та інші громади, є постраждалі та руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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Нікопольський район

У Нікополі постраждав чоловік 58 років.

Окупанти били дронами й артилерією по райцентру, Червоногригорівській та Покровській сільській громадах.

Горів приватний будинок. Пошкоджені 2 багатоповерхівки й авто.

Павлоградський район

У Павлограді внаслідок атаки БпЛА постраждала 60-річна жінка.

Сталася пожежа. Пошкоджені 2 приватні оселі.

Синельниківський район

Внаслідок атаки БпЛА у Покровській громаді горів магазин.

Били також по Миколаївській та Богинівській громадах.

Криворізький район

Ворог вдарив БпЛА та FPV по Кривому Рогу, Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджені господарська споруда, авто та інфраструктура.













