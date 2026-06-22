Сутки на Донетчине: один погибший и 7 раненых в результате атак РФ. ФОТОрепортаж
За сутки враг атаковал 6 населенных пунктов Донецкой области, нанеся более 1200 ударов. В Дружковке погиб один мирный житель, еще семь человек получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
За 21 июня полиция зафиксировала 1 214 атак врага по линии фронта и жилому сектору области. Под обстрелом находились 6 населенных пунктов: города Дружковка, Краматорск, Николаевка, Славянск, села Иверское, Курицино. Разрушениям подверглись 40 гражданских объектов, из них 29 жилых домов.
Краматорский район
По Дружковке россияне нанесли 4 удара, в том числе с помощью FPV-дронов – убили одного мирного жителя, еще двух человек ранили. Поврежден многоквартирный дом.
Один раненый – в Краматорске. Войска РФ атаковали город двумя бомбами "КАБ-250" и четырьмя беспилотниками. Повреждены многоквартирный и частный дома, предприятие, 2 гражданских автомобиля.
Славянск враг обстрелял из РСЗО "Торнадо-С" – ранены четверо мирных жителей, повреждены 8 многоквартирных домов, 2 автомобиля.
В Николаевке повреждены 18 частных домов и храм, в Курицино – гражданский автобус и автомобиль, в Иверском – объект инфраструктуры.
Последствия атаки
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