Сутки на Донетчине: один погибший и 7 раненых в результате атак РФ. ФОТОрепортаж

За сутки враг атаковал 6 населенных пунктов Донецкой области, нанеся более 1200 ударов. В Дружковке погиб один мирный житель, еще семь человек получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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За 21 июня полиция зафиксировала 1 214 атак врага по линии фронта и жилому сектору области. Под обстрелом находились 6 населенных пунктов: города Дружковка, Краматорск, Николаевка, Славянск, села Иверское, Курицино. Разрушениям подверглись 40 гражданских объектов, из них 29 жилых домов.

Краматорский район

По Дружковке россияне нанесли 4 удара, в том числе с помощью FPV-дронов – убили одного мирного жителя, еще двух человек ранили. Поврежден многоквартирный дом.

Один раненый – в Краматорске. Войска РФ атаковали город двумя бомбами "КАБ-250" и четырьмя беспилотниками. Повреждены многоквартирный и частный дома, предприятие, 2 гражданских автомобиля.

Славянск враг обстрелял из РСЗО "Торнадо-С" – ранены четверо мирных жителей, повреждены 8 многоквартирных домов, 2 автомобиля.

В Николаевке повреждены 18 частных домов и храм, в Курицино – гражданский автобус и автомобиль, в Иверском – объект инфраструктуры.

Последствия атаки













