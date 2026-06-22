Доба на Донеччині: загиблий та 7 поранених після атак РФ. ФОТОрепортаж

За добу ворог атакував 6 населених пунктів Донеччини, здійснивши понад 1200 ударів. У Дружківці загинула цивільна особа, ще семеро людей дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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За 21 червня поліція зафіксувала 1 214 атак ворога по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, села Іверське, Курицине. Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів, з них 29 житлових будинків.

Краматорський район

По Дружківці росіяни завдали 4 удари, зокрема FPV-дронами – вбили цивільну особу, ще двох людей поранили. Пошкоджено багатоквартирний будинок.

Один поранений – у Краматорську. Війська РФ атакували місто двома бомбами "КАБ-250" і чотирма безпілотниками. Пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, підприємство, 2 цивільних авто.

Слов’янськ ворог накрив з РСЗВ "Торнадо-С" – травмовано чотирьох мирних жителів, пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, 2 автомобілі.

У Миколаївці пошкоджено 18 приватних будинків і храм, у Курициному – цивільні автобус і автомобіль, в Іверському – об’єкт інфраструктури.

Наслідки атаки













